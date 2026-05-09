Rozhodla obrovská vůle i maličkosti. Házenkáři Plzně jásali: Finále plné příběhů!

Jiří Seidl
  23:05
Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje zastavili mužstvo Baníku Karviná v tažení za třetím mistrovským titulem v řadě. Byť Plzeňští v pátém rozhodujícím finálovém utkání prohrávali v Karviné už o pět branek, v závěrečných šesti minutách stav otočili a zvítězili 29:28. „Je to obrovská radost,“ jásal veterán Jan Stehlík. Na český trůn se svým desátým titulem v historii Západočeši vrátili po dvou letech.
Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karvinský Petr Široký se v souboji s plzeňským Dominikem Skopárem snaží udržet...
10 fotografií

„Dlouho jsme na to čekali. A zvládli jsme to v tak těžkém utkání a navíc v Karviné, kde mají domácí obrovskou podporu svých fanoušků,“ radoval se Stehlík.

Navíc Slezané doma za celou sezon prohráli až nyní... Poprvé a v tom nejdůležitějším utkání.

„Je to paráda, že to vyšlo zrovna v tomto utkání,“ usmál se Stehlík.

„Je to pro domácí kruté,“ řekl plzeňský trenér Petr Štochl. „Ale za to, jakou měli sezonu, musím před nimi smeknout. Jak se dokázali poprat se zdravotními patáliemi, které měli, a přesto soutěži dominovali.“

Co teda rozhodlo?

„Možná se dostali trochu pod tlak, že to doma musejí dát,“ odpověděl Štochl. „Od nás tam ale byla obrovská vůle, kluci chtěli finále urvat a to rozhodlo.“

Říká se, že házenkářské zápasy rozhoduje posledních deset minut, což se potvrdilo.

„Neproměnili jsme akce, které jsme měli. Ublížily nám i tři chyby rozhodčích, ale na to se nebudeme vymlouvat,“ uznal karvinský trenér Michal Brůna.

„Pokud bychom využili šance a sedmičky, které jsme ke konci měli, skončilo by utkání jinak. Musím ale klukům poděkovat. Jsou to frajeři. Dřeli, i když už nemohli a byli celí rozbití. Celý týden jsme laborovali, a přesto mnozí nastoupili. Bojovali až do konce, ale nezvládli to.“

Stehlík podotkl, že Karvinou možná trošku překvapili v útoku. „A domácím určitě došly síly, protože série, které měli s námi a se Zubřím, byly náročné. Rozhodovaly i maličkosti. My jsme hlavně zlepšili obranu a prosazovali se v útoku. Tím jsme utkání otočili,“ prohlásil Stehlík.

„Nám to moc v závěru už tolik nešlo v útoku a ve druhém poločase jsem toho moc nechytil. V některých chvílích, kdy jsme to potřebovali, jsem neměl zákroky, jaké se ode mne očekávají,“ mrzelo karvinského brankáře Petra Mokroše.

„Finále bylo plné příběhů,“ prohlásil Štochl. „Ať už jde o hráče, kteří u nás končí, anebo o mladé, kteří začínali, když naši nejzkušenější sbírali tituly a oni jim v uvozovkách chodili podávat míče.“

Titulem se s klubem ale i s vrcholovou házenou rozloučili Ondřej Šafránek a Jakub Šindelář. Daniel Bláha a Dominik Skopár míří do druhé bundesligy.

