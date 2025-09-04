Na startu nové sezony má ještě víc důvodů k dobré náladě. Vleklé potíže s ramenem, které ho trápily poslední měsíce, jsou zdá se vyřešeny. „Když jsem zdravý, což momentálně jsem, házená mě pořád moc baví. Dvě uplynulé sezony jsem se protrápil, uvažoval jsem, že skončím. Teď je rameno v pohodě, můžu střílet naplno, mám velkou chuť,“ líčil černovousý kanonýr.
Současný Talent je mix zkušenosti s nadějným mládím. Veteráni Stehlík, Šindelář, Vinkelhöfer na jedné straně, Bláha, Baumruk, Skopár, Voves či Beneš na té druhé, mezi tím střední generace Nejdl, Dokoupil... „S mladými toho nemám ještě tolik odehráno, zatím je to spíš o hledání. Ale bude to dobré. Je to o zkušenostech, potřebují je. Ty pak hrají roli ve velkých zápasech,“ uvažoval Škvařil.
Bere jako výhodu, že stříbrný tým uplynulé sezony se během léta prakticky nezměnil. „My ze staré party jsme spolu dlouho, na hřišti víme, co od druhého čekat. Teď se do toho musí mladí postupně zapracovávat. Je to zatím kostrbaté, ale už se ta sestava postupně prostě musí začít obměňovat.“
V přípravě měl Talent proti sobě především zahraniční týmy, vrcholem byl duel na hřišti bundesligového Göppingenu, odkud si Plzeňané odvezli patnáctibrankový příděl. Ale zároveň spoustu příslibů.
„Vůbec to nebylo na výsledek o patnáct,“ zdůraznil odchovanec HC Plzeň. „Předvedli jsme dobrou házenou, ten rozdíl je krutý. Samozřejmě, jsou silovější, dělali jsme více chyb, ale hra neodpovídala výsledku. Mě ten zápas spíš posílil a povzbudil,“ mínil Škvařil.
Do sezony Západočeši vstoupí v neděli, od 10.30 hodin v hale na Slovanech nastoupí proti Strakonicím. „Možná si někdo myslí, že jsme přestárlí. Ta základní pětka, šestka je pohromadě fakt dlouho. Nejsme možná tolik běhaví, ale to, co už máme za sebou, hraje velkou roli. Na jaře nás právě zkušenosti znovu dostaly do finále. A chceme ukázat, že do starého železa ještě nepatříme,“ vzkázala spojka Talentu.
Sedmkrát za sebou extraliga nepoznala jiné finále, než souboj rivalů Karviné s Plzní. Poslední dvě sezony kraloval Baník. Teď se znovu bude probírat, zda nadvládu mohykánů prolomí někdo další.
„Sleduji, jak týmy posílily. Zase to bude o tom odehrát dobře základní část a v play off se bude rozhodovat. Samozřejmě chceme být co nejvýš, je dobré být před vyřazovací částí první nebo druhý. Ale zase bych to nehrotil. Když se na podzim prohraje nějaký zápas, nemá cenu se z toho věšet.“
Jisté je, že svoji hru Škvařil už měnit nebude. Zase od něj můžete čekat góly, ale také ostré střety, chvíle, kdy ho soupeři nenávidí. „Že bych myslel na krále střelců? To už nechytím, musel bych hrát celé zápasy jako dřív. Už jsem si zvykl, že nenaskakuji tak pravidelně.“
A co vrátit se po třech letech na český trůn? „Musíme. Vedení chce jen titul, co se dá dělat,“ pousmál se Škvařil.