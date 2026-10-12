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Talent otočil duel se Zubřím, pomohla i tryskomyš. Voves: Jdu do toho po hlavě

Ervín Schulz
  11:24
Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří | foto: Petr EretMAFRA

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří
Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří
Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří
Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří
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Nic nového. Po šesti kolech extraligy zůstali v tabulce bez porážky už pouze házenkáři Plzně a Karviné, hegemoni posledního desetiletí, kteří se přetahují o titul. Mistrovský Talent tým Plzeňského kraje zvládl v neděli i těžkou bitvu proti Zubří, soupeře doma zlomil až povedeným obratem v poslední desetiminutovce.

„V této sezoně odehrajeme víc takových vyrovnaných duelů,“ uvažoval po vítězství 30:27 plzeňský trenér Petr Štochl. „Kádr prochází nějakou obměnou, prakticky v každém kole představíme jednoho nebo dva nové hráče z dorostu. Je to zároveň záměr, na podzim si je chceme otestovat, abychom věděli, co od koho můžeme čekat.“

Povedeným žolíkem byl dvacetiletý Jaromír Voves. Právě mladík na střední spojce v 51. minutě poslal Plzeň poprvé ve druhém poločase do vedení (25:24), v závěru si připsal další dvě důležité trefy. „Na hřišti jsem měl za úkol rozhýbat jejich vysunutou obranu. Ty tři góly je spíš práce ostatních kluků, měl jsem volný prostor a jen se snažil dobře zakončit,“ líčil mládežnický reprezentant.

Mistrovská Plzeň porazila ve šlágru házenkářské extraligy Zubří

„Počítali jsme s jejich vysunutou obranou a Jára je na to velmi hbitý, rychlý a šikovný hráč. Podobně jako další mladá spojka Matěj Sedláček. Víme, že tyhle naše tryskomyši můžeme v určitém úseku utkání nasadit a nezklamou,“ mínil Štochl.

Zubří přitom dlouho mohlo myslet na bodový zisk, neomylný Hrstka zkraje druhé půle poslal tým do vedení 21:17. Ale náskok Valaši neudrželi. „Velká škoda, jeli jsme sem pro dva body. Zlom přišel za stavu 21:23. Pavel Dufek tam chytil dva trháky domácích, jenže my jsme vzápětí míč Plzni znovu naservírovali a tím ji dostali zpátky do zápasu. Závěr už byl o zkušenosti, v klíčových momentech našemu mladému mančaftu chybí typy jako Douda či Stehlík, kteří zachovají chladnou hlavu a takticky to zvládnou bezchybně,“ líčil šestatřicetiletý křídelník Jakub Hrstka.

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří
Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří

Talent přitom řeší absence. Momentálně je mimo hru zraněný gólman Herajt, spojka Nejdl či první pivot Dokoupil, hned zkraje utkání navíc odstoupil i jeho mladý parťák Šíma. Na pivotu tak musel alternovat také veterán Škvařil. „I proto byla naše hra hlavně v první půli rozháraná,“ uznal plzeňský kouč.

„Ale ve druhém poločase jsme začali lépe bránit a myslím, že Zubří v závěru došla energie. Tím jsme to zlomili,“ hlásil Voves.

Na šanci musí trpělivě čekat, stejný post na střední spojce má totiž „pronajatý“ Jakub Douda. Klíčová opora Plzně řádila i proti bývalému klubu, s jedenácti góly byl Douda nejlepším střelcem zápasu. „Kuba je výborný hráč. Všechny rozhodující situace jdou přes něj, nedělá moc chyb,“ chválil Voves. „Snažím se od něj něco odkoukat, i když naše styly hry jsou odlišné. Dostat se přes něj do sestavy je složité, navíc je to hráč, který vydrží hrát šedesát minut, o to je to těžší. Ale až dostanu další šanci, půjdu do toho zase po hlavě. Každá zkušenost je cenná,“ smál se plzeňský mladík.

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří

Trenéři obhájců titulu mladé pušky nepřehlížejí. V předchozím kole ve Zlíně otestovali sedmnáctiletého Lukáše Sýkoru, proti Zubří nasávali extraligovou atmosféru stejně stará dvojčata Adam a Filip Štochlovi, synové bývalého gólmana Jana, dnes sportovního ředitele klubu.

Bude nastupující parta brzy táhnout další úspěšnou plzeňskou éru?

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