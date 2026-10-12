Talent otočil duel se Zubřím, pomohla i tryskomyš. Voves: Jdu do toho po hlavě

„V této sezoně odehrajeme víc takových vyrovnaných duelů,“ uvažoval po vítězství 30:27 plzeňský trenér Petr Štochl. „Kádr prochází nějakou obměnou, prakticky v každém kole představíme jednoho nebo dva nové hráče z dorostu. Je to zároveň záměr, na podzim si je chceme otestovat, abychom věděli, co od koho můžeme čekat.“
Povedeným žolíkem byl dvacetiletý Jaromír Voves. Právě mladík na střední spojce v 51. minutě poslal Plzeň poprvé ve druhém poločase do vedení (25:24), v závěru si připsal další dvě důležité trefy. „Na hřišti jsem měl za úkol rozhýbat jejich vysunutou obranu. Ty tři góly je spíš práce ostatních kluků, měl jsem volný prostor a jen se snažil dobře zakončit,“ líčil mládežnický reprezentant.
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Mistrovská Plzeň porazila ve šlágru házenkářské extraligy Zubří
„Počítali jsme s jejich vysunutou obranou a Jára je na to velmi hbitý, rychlý a šikovný hráč. Podobně jako další mladá spojka Matěj Sedláček. Víme, že tyhle naše tryskomyši můžeme v určitém úseku utkání nasadit a nezklamou,“ mínil Štochl.
Zubří přitom dlouho mohlo myslet na bodový zisk, neomylný Hrstka zkraje druhé půle poslal tým do vedení 21:17. Ale náskok Valaši neudrželi. „Velká škoda, jeli jsme sem pro dva body. Zlom přišel za stavu 21:23. Pavel Dufek tam chytil dva trháky domácích, jenže my jsme vzápětí míč Plzni znovu naservírovali a tím ji dostali zpátky do zápasu. Závěr už byl o zkušenosti, v klíčových momentech našemu mladému mančaftu chybí typy jako Douda či Stehlík, kteří zachovají chladnou hlavu a takticky to zvládnou bezchybně,“ líčil šestatřicetiletý křídelník Jakub Hrstka.
Talent přitom řeší absence. Momentálně je mimo hru zraněný gólman Herajt, spojka Nejdl či první pivot Dokoupil, hned zkraje utkání navíc odstoupil i jeho mladý parťák Šíma. Na pivotu tak musel alternovat také veterán Škvařil. „I proto byla naše hra hlavně v první půli rozháraná,“ uznal plzeňský kouč.
„Ale ve druhém poločase jsme začali lépe bránit a myslím, že Zubří v závěru došla energie. Tím jsme to zlomili,“ hlásil Voves.
Na šanci musí trpělivě čekat, stejný post na střední spojce má totiž „pronajatý“ Jakub Douda. Klíčová opora Plzně řádila i proti bývalému klubu, s jedenácti góly byl Douda nejlepším střelcem zápasu. „Kuba je výborný hráč. Všechny rozhodující situace jdou přes něj, nedělá moc chyb,“ chválil Voves. „Snažím se od něj něco odkoukat, i když naše styly hry jsou odlišné. Dostat se přes něj do sestavy je složité, navíc je to hráč, který vydrží hrát šedesát minut, o to je to těžší. Ale až dostanu další šanci, půjdu do toho zase po hlavě. Každá zkušenost je cenná,“ smál se plzeňský mladík.
Trenéři obhájců titulu mladé pušky nepřehlížejí. V předchozím kole ve Zlíně otestovali sedmnáctiletého Lukáše Sýkoru, proti Zubří nasávali extraligovou atmosféru stejně stará dvojčata Adam a Filip Štochlovi, synové bývalého gólmana Jana, dnes sportovního ředitele klubu.
Bude nastupující parta brzy táhnout další úspěšnou plzeňskou éru?