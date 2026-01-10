Tajcnárová v závodě monobobů ve Svatém Mořici zajela životní 18. místo v SP

Autor:
  12:27
Česká reprezentantka Patrícia Tajcnárová obsadila 18. pozici v závodě monobobů ve Svatém Mořici a zaznamenala tím nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Jejím maximem bylo rok staré dvacáté místo z Winterbergu, v olympijské sezoně prošla do druhého kola poprvé.

Bobistka Patricia Tajcnárová. | foto: Profimedia.cz

Třiadvacetileté Tajcnárové v minulých dvou závodech unikl postup vždy o jednu příčku. Na švýcarské přírodní dráze se kvalifikovala do druhé jízdy jako poslední dvacátá a díky osmnáctému času v druhém kole za sebou nechala v celkovém součtu ještě další dvě soupeřky. V hodnocení mistrovství Evropy byla dvanáctá.

Předposlední závod seriálu vyhrála Australanka Breeana Walkerová, Tajcnárová na ni ztratila 2,52 sekundy.

Závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na bobech

ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - monoboby: 1. Walkerová (Austr.) 2:23,27 (1:11,98+1:11,29), 2. Haslerová (Švýc.) -0,53 (1:12,21+1:11,59), 3. Beierlová (Rak.) -0,68 (1:12,46+1:11,49), ...18. (v ME 12.) Tajcnárová (ČR) -2,52 (1:13,09+1:12,70).

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Nolteová (Něm.) 1246, 2. Walkerová 1219, 3. Buckwitzová (Něm.) 1128, ...21. Tajcnárová 249.

13:00 muži - dvojboby.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Liberec B vs. ChrudimFotbal - - 10. 1. 2026:Liberec B vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.20
  • 5.00
  • 1.46
Kroměříž vs. Považská BystricaFotbal - - 10. 1. 2026:Kroměříž vs. Považská Bystrica //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.62
  • 3.91
  • 4.22
Sparta vs. Ústí n. L.Fotbal - - 10. 1. 2026:Sparta vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
10. 1. 14:00
  • 1.11
  • 9.00
  • 15.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Střelecká divočina ve stíhačce. Ital vyhrál se šesti omyly, Hornig se posunul o 28 míst

Aktualizujeme
Vítězslav Hornig během sprintu v Oberhofu.

Vítěz sprintu Tommaso Giacomel se na prvních třech položkách zcela odstřelil ze závodu, na každé z nich dvakrát chyboval. To by platilo ve většině závodů, sobotní klání v Oberhofu ale bylo jedno z...

10. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  12:57

Sjezd ONLINE: Ledecká v cíli, vejde se do desítky? V Zauchensee oslnila Vonnová

Sledujeme online
Ester Ledecká bojuje ve sjezdu v Zauchensee.

Poprvé v roce 2026 závodí Ester Ledecká ve Světovém poháru alpských lyžařek. V rakouském Zauchensee je v sobotu na programu sjezd. Jak si vede česká reprezentantka, sledujte od 11.30 v podrobné...

10. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  12:39

Tajcnárová v závodě monobobů ve Svatém Mořici zajela životní 18. místo v SP

Bobistka Patricia Tajcnárová.

Česká reprezentantka Patrícia Tajcnárová obsadila 18. pozici v závodě monobobů ve Svatém Mořici a zaznamenala tím nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Jejím maximem bylo rok staré dvacáté...

10. ledna 2026  12:27

Odermatt útočí na páté vítězství v obřím slalomu v Adelbodenu za sebou

Marco Odermatt v 1. kole obřího slalomu v Adelbodenu.

Hvězdný švýcarský lyžař Marco Odermatt útočí na páté vítězství v obřím slalomu Světového poháru v Adelbodenu za sebou. Olympijský vítěz vede jeden z nejslavnějších švýcarských závodů po 1. kole s...

10. ledna 2026  12:12

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

10. ledna 2026

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

10. ledna 2026  10:45

Cyklistiku si chci zase užívat, říká Černý po návratu domů. Zkusí překvapit Vacka

Josef Černý v cíli 16. etapy Vuelty.

Sedm let oblékal dresy týmů z nejvyšší světové divize, kde si vybudoval pověst spolehlivého tempaře a pracanta. V sezoně 2020 vyhrál etapu na Giru d’Italia, třikrát se stal mistrem republiky v...

10. ledna 2026  10:15

Jubilejní triumf pro Kingsburyho. V jízdě v boulích slavil 100. vítězství

Mikaël Kingsbury vybojoval na domácí půdě ve Val St. Come 100. vítězství v...

Kanadský akrobatický lyžař Mikaël Kingsbury vybojoval na domácí půdě ve Val St. Come 100. vítězství v závodech Světového poháru v jízdě v boulích. Devítinásobný mistr světa dosáhl této hranice jako...

10. ledna 2026  9:50

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

10. ledna 2026  9:34

Zuřivá ikona, ruský machr a zázračný kluk. Rittich vypráví, jací jsou zblízka

Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.

Málokdo tipoval, že tihle newyorští venkované, chudší příbuzní manhattanských celebrit, zvládnou první polovinu sezony National Hockey League s takovou bravurou. Jenže cháska z Long Islandu září, v...

10. ledna 2026  9:30

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Švýcarští tenisté porazili Belgii a jsou prvními finalisty United Cupu

Švýcarští tenisté slaví postup do finále United Cupu.

Švýcarští tenisté postoupili poprvé do finále United Cupu. V semifinále soutěže smíšených družstev v Sydney porazili Belgii 2:1 na zápasy, na obou bodech se podílela Belinda Bencicová. O druhé...

10. ledna 2026  9:27

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.

V Motoru finišuje třetí sezonu, která bude jeho poslední. Hokejový trenér Ladislav Čihák po konci tohoto ročníku v Českých Budějovicích skončí. „Je to stoprocentní. S asistentem Jiřím Hanzlíkem už...

10. ledna 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.