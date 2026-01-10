Tajcnárová v závodě monobobů ve Svatém Mořici zajela životní 18. místo v SP

Třiadvacetileté Tajcnárové v minulých dvou závodech unikl postup vždy o jednu příčku. Na švýcarské přírodní dráze se kvalifikovala do druhé jízdy jako poslední dvacátá a díky osmnáctému času v druhém kole za sebou nechala v celkovém součtu ještě další dvě soupeřky. V hodnocení mistrovství Evropy byla dvanáctá.
Předposlední závod seriálu vyhrála Australanka Breeana Walkerová, Tajcnárová na ni ztratila 2,52 sekundy.
Závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na bobech
ve Svatém Mořici (Švýcarsko):
Ženy - monoboby: 1. Walkerová (Austr.) 2:23,27 (1:11,98+1:11,29), 2. Haslerová (Švýc.) -0,53 (1:12,21+1:11,59), 3. Beierlová (Rak.) -0,68 (1:12,46+1:11,49), ...18. (v ME 12.) Tajcnárová (ČR) -2,52 (1:13,09+1:12,70).
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Nolteová (Něm.) 1246, 2. Walkerová 1219, 3. Buckwitzová (Něm.) 1128, ...21. Tajcnárová 249.
13:00 muži - dvojboby.