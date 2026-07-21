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Synkův pokořitel z olympijských her v Pekingu zemřel. Tuftemu bylo 50 let

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  20:20aktualizováno  20:47
Olav Tufte, veslování - Norský skifař Olaf Tufte se raduje z obhajoby...

Olav Tufte, veslování - Norský skifař Olaf Tufte se raduje z obhajoby olympijského triumfu. | foto: Reuters

Ondřej Synek během své rozlučkové exhibice s největšími soupeři v kariéře....
Ondřej Synek během své rozlučkové exhibice s největšími soupeři v kariéře....
Ondřej Synek (vlevo) na stříbrném stupínku. Uprostřed zlatý Damir Martin z...
Olav Tufte, veslování - Norský skifař Olaf Tufte se raduje z obhajoby...
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Ve věku 50 let zemřel norský skifař Olaf Tufte, dvojnásobný olympijský vítěz a jediný přemožitel Ondřeje Synka z her v Pekingu 2008. Médiím to oznámila rodina slavného veslaře, který v kariéře sváděl souboje i s další českou hvězdou sportu Václavem Chalupou.

Tufte v úterý zemřel v nemocnici v Oslu, kam jej v pondělí přepravila vrtulníkem záchranná služba poté, co byl nalezen v bezvědomí na rodinné farmě.

Podle prohlášení rodiny Tufte zkolaboval beze svědků. Slavný sportovec, od roku 2021 držitel Ceny Thomase Kellera za přínos světovému veslování, za sebou zanechal ženu Ainu a dvě děti.

„Už jsem si pobrečel,“ řekl Synek. Zprávu se dozvěděl v úterý odpoledne. „Neměl jsem u sebe telefon, a když jsem si ho vzal, tak jsem měl ho plný zpráv. A stále to rozdýchávám,“ přiznal třiačtyřicetiletý bývalý skifař.

Synkovu rozlučkovou exhibici ozdobí hvězdy Drysdale i Tufte

Norská veslařská hvězda byla Synkovým dlouholetým soupeřem, ale vedle toho byli i velcí kamarádi. „Byl to můj vlastně nejlepší mezinárodní kamarád. Byli jsme spolu na soustředěních, já byl u něj doma, on u mě. Ještě v neděli večer jsme si psali. Jel jsem z dovolené v Belgii a posílal jsem mu fotky s dětmi. A v pondělí ho prý našli. Nevím, co moc k tomu dodat,“ dodal zdrcený Synek.

Tufte patřil k nejúspěšnějším veslařům v historii, startoval na sedmi olympijských hrách. Finále skifu ovládl v Aténách 2004, kde obsadil páté místo Chalupa, a o čtyři roky později v Číně, kde zvítězil o necelou sekundu před Synkem. Medailovou sbírku pod pěti kruhy zkompletoval ziskem stříbra na dvojskifu v Sydney 2000 a bronzu ve stejné disciplíně na hrách v Riu de Janeiro 2016. Na OH naposledy startoval ve 45 letech v Tokiu 2021 jako člen posádky párové čtyřky.

Ondřej Synek během své rozlučkové exhibice s největšími soupeři v kariéře. Zleva Lassi Karonen ze Švédska, Allan Campbell z Velké Británie, Olaf Tufte z Norska, Ondřek Synek, Mahé Drysdale z Nového Zélandu, Iztok Čop ze Slovinska.

Ze skifu má Tufte také kompletní sadu a celkem pět medailí i z mistrovství světa. V roce 2001 v Lucernu byl Chalupa při jeho triumfu třetí, titul norský veslař obhájil o dva roky později v Miláně. Se Synkem se zase sešel na stupních vítězů při zisku stříbra v Gifu 2005, kde oba porazila další ikona skifu Mahé Drysdale z Nového Zélandu, a o dva roky později v Mnichově. Tam si za Drysdalem Synek s Tuftem pořadí vyměnili.

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