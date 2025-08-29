Mistryně Evropy z roku 2019 Hilgertová se do sestavy pro Tacen dostala jako náhradnice, protože Antonie Galušková a Gabriela Satková čtvrtý díl seriálu vynechaly. Z kvalifikace postoupila jako devátá do dvanáctičlenného finále. V boji o medaile na rozdíl od úvodního kola závodu nejela čistě a se dvěma doteky branek ztratila 8,80 sekundy na vítězku.
„První polovina byla velmi dobrá, fakt jsem se cítila supr. Na to, jak je to tady nevyzpytatelné, tak mi to celkem klouzalo. Pak jsem dala malý šťouch, o kterém jsem vůbec nevěděla, že se stane. Trochu mě to rozhodilo. Pak jsem dala ještě jeden a to je prostě moc,“ řekla České televizi.
Nejlepší český kajakář v aktuální sezoně Světového poháru Krejčí doplatil ve finále na dotek hned z úvodní branky. S dvousekundovou penalizací zaostal o 4,60 sekundy za vítězným Castryckem. Bez ní by byl bronzový.
Olympijský vítěz z Tokia a úřadující mistr Evropy Prskavec se podruhé ze čtyř závodů K1 v aktuální sezoně SP dostal z jednokolové kvalifikace do finále. V něm byl v čistém čase o čtyři setiny pomalejší než jeho reprezentační kolega, jenže vedle dvou trestných sekund za dotek poslední, 22. branky doplatil na velký problém na třináctce. Pádlem si v ní odhodil tyčku, aby se vešel. To je ve vodním slalomu zakázaný manévr, za nějž následuje 50 trestných sekund. Zkušený český reprezentant tak za sebou nechal jen dva soupeře, kteří rovněž obdrželi padesátku.
Vedení v celkovém pořadí Světového poháru navýšil Castryck, jenž vyhrál třetí ze čtyř závodů tohoto ročníku. Domácí Žiga Lin Hočevar za ním na druhém místě zaostal o více než dvě sekundy.
Další tři čeští reprezentanti vypadli v kvalifikaci. Jan Bárta skončil až na 41. místě, když i vinou šesti trestných sekund nabral téměř jedenáctisekundové manko. Mezi ženami neuspěly Lucie Nesnídalová ani Kateřina Beková, které se seřadily těsně za sebou na 23. a 24. místě.
V sobotu se v Tacenu uskuteční závody na kánoích.
Závody SP ve vodním slalomu v Tacenu (Slovinsko)
Muži:
Ženy: