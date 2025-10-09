Domorodé tance i papoušci na tréninku. Atleti s Downovým syndromem zahájili MS

Jan Čáp
  18:18
V australském Brisbane začalo atletické mistrovství světa sportovců s mentálním postižením, ve kterém závodí i sedm Čechů s Downovým syndromem. Slavnostního zahájení se účastnilo na 300 sportovců z 30 zemí, kteří za doprovodu místního big bandu prošli subtropickým parkem do amfiteátru s tanečním programem.
Česká reprezentace a Fred Leone (zcela vlevo) na kolonádě v Brisbane s...

Česká reprezentace a Fred Leone (zcela vlevo) na kolonádě v Brisbane s bumerangy. | foto: Jan Čáp, Téma

Na slavnostním zahájení atletického MS sportovců s mentálním postižením v...
Vystoupení Aboridžinců na zahájení mistrovství světa.
Česká výprava před parkem Roma Street Parklands, kde se konalo slavnostní...
Česká reprezentace s ibisem australským.
6 fotografií

Pořadatelé z Australské sportovní inkluze vsadili vedle menšin i na původní obyvatele – Aboridžince a národy Torresova průlivu.

Sportovní fanoušky, kteří pamatují polonahé tanečníky z olympijských her v Sydney 2000 a čtvrtkařku Cathy Freemanovou, tak nepřekvapí, že i čtvrteční zahájení Virtus World Athletic Championship Brisbane 2025 stálo na tančících domorodcích, kteří na jevišti pod širým nebem rozdmýchávali oheň způsobem starým desítky tisíc let.

Česká výprava před parkem Roma Street Parklands, kde se konalo slavnostní...
Na slavnostním zahájení atletického MS sportovců s mentálním postižením v...

Pro české reprezentanty s DS bylo jejich vystoupení pozoruhodné už proto, že frontman vystupujícího souboru je domorodý vypravěč a hudebník Fred Leone – se kterým se atleti už před zahájením sblížili na osvětovém koncertě hry na didgeridoo.

Zábavnou formou vysvětloval Čechům na kolonádě tradice a mýty australské buše nebo rybolovu a při společném focení zapůjčil atletům i originální bumerangy. Příběhy o housenkách vybarvujících svět na jižní polokouli následně zazněly i při zahájení v brisbanském amfiteátru.

Atleti s Downovým syndromem odletěli do Austrálie, mávala jim i Aňa Geislerová

Unikátní šampionát propagující sportovní inkluzi osob s mentálním postižením potrvá do 15. října.

Už od středy ale čeští reprezentanti trénují na stadionu Queenslandské univerzity, kde rostou palmy a létají papoušci. Výprava si myslí na medaile z ženské štafety 4x100 metrů, závodech v chůzi, ale také mužském trojboji nebo skocích do dálky.

Domorodé tance i papoušci na tréninku. Atleti s Downovým syndromem zahájili MS

