Domorodé tance i papoušci na tréninku. Atleti s Downovým syndromem zahájili MS

Pořadatelé z Australské sportovní inkluze vsadili vedle menšin i na původní obyvatele – Aboridžince a národy Torresova průlivu.
Sportovní fanoušky, kteří pamatují polonahé tanečníky z olympijských her v Sydney 2000 a čtvrtkařku Cathy Freemanovou, tak nepřekvapí, že i čtvrteční zahájení Virtus World Athletic Championship Brisbane 2025 stálo na tančících domorodcích, kteří na jevišti pod širým nebem rozdmýchávali oheň způsobem starým desítky tisíc let.
Pro české reprezentanty s DS bylo jejich vystoupení pozoruhodné už proto, že frontman vystupujícího souboru je domorodý vypravěč a hudebník Fred Leone – se kterým se atleti už před zahájením sblížili na osvětovém koncertě hry na didgeridoo.
Zábavnou formou vysvětloval Čechům na kolonádě tradice a mýty australské buše nebo rybolovu a při společném focení zapůjčil atletům i originální bumerangy. Příběhy o housenkách vybarvujících svět na jižní polokouli následně zazněly i při zahájení v brisbanském amfiteátru.
Unikátní šampionát propagující sportovní inkluzi osob s mentálním postižením potrvá do 15. října.
Už od středy ale čeští reprezentanti trénují na stadionu Queenslandské univerzity, kde rostou palmy a létají papoušci. Výprava si myslí na medaile z ženské štafety 4x100 metrů, závodech v chůzi, ale také mužském trojboji nebo skocích do dálky.