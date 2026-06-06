Světový rekord zlomil Tuláček i v kroksech: Má to svůj důvod, žádné zesměšňování

„Jsem nadšený!“ zářila legenda skotských her, když hurónským řevem oslavila úspěšné hody. Parťáci v čele s Veronikou Matouškovou, spolu s Tuláčkem mistryní světa ve smíšených dvojicích, hrdinovi dne úspěch osladili čokoládovým dortem s nápisem World record.
Víkendový festival silových sportů Pohárovka v mosteckém areálu Benedikt zlákal plno lamželez a Tuláček ho ozdobil dvěma dechberoucími výkony v disciplínách strongmanů.
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Nejdříve vysokozdvižná plošina umístila laťku nad pětimetrovou výšku, aby překonal světový rekord v hodu kettlebellem vážícím 26 kilogramů. Nejlepší výkon Němce Dennise Kohlrusse měl hodnotu 510 cm, Tepličan ho posunul nejdříve na 514 a nakonec až na 520.
„Poslední dva měsíce jsem se s kettlebellem strašně trápil, v tréninku jsem zvládl jen 505. Dneska jsem to pořádně vyštengroval, jsem maximálně spokojený,“ odfoukl si bývalý vrhač.
První rekord zvládl v kroksech. Už po zlatém úspěchu na světovém šampionátu v USA na svém instagramovém profilu žertoval: „Trvalo mi deset let, než mi došlo, že to musím dělat v #crocsandsocks.“
A v Mostě vysvětlil: „Tahle disciplína se dělá z místa, takže kroksy nevadí. Mám je kvůli nehodě na motorce a kotníku, který mě po zranění ještě limituje. Pantofle jsou pohodlnější, naučil jsem se v nich závodit v loňském roce. Není to zesměšňování, ale komfort.“
Ještě se mu prý z gumové obuvi nepovedlo vyklouznout. „Dělám z nich i hod kládou. Závodníkům se to nelíbí, berou to jako dehonestaci, ale vážně jde o kotník,“ ubezpečil.
Světový rekord v hodu dvanáctikilovým sudem do výšky Tuláček už minulý víkend sebral islandskému pořízkovi Hafthoru Björnssonovi, představiteli Hory v kultovním seriálu Hra o trůny. V Německu dostal neobvyklé náčiní do výšky 8,30 metru. V Mostě nejdřív zdolal 8,35, pak na čtvrtý pokus i 8,55.
„Nejtěžší je skloubit trajektorii hodu, každá maličkost už hraje roli, každý centimetr. I proto se snažím křídou přesně lajnovat odhodovou pozici,“ ukázal na bílé čáry na asfaltu. „Navíc otec mi pomáhá, kouká ze strany a koriguje mě během výkonu. V tréninku jsem atakoval 8,60, věřil jsem si.“
Na videu nevypadá laťka tak vysoko, v reálu se ale tají dech. „Samotného mě to děsí a straší, radši ani nahoru nekoukám, abych se necítil svázaný,“ pousmál se Tuláček.
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Miroslava Marka jako prezidenta pelhřimovské agentury Dobrý den, která vydává Českou knihu rekordů, Tuláčkova sportovní show nadchla. „Láďa je fenomén. Potkáváme se při podobných příležitostech víc jak 10 let a jeho výkony jsou nadčasové. Srovnávat ho s někým dalším je těžké. Za prvé má disciplínu, za druhé vůli a za třetí je hrozný pracant,“ poklonil se mu. „Jsem jeho velký fanda. O to víc, že si razí čistou cestu bez dopingu.“
Své čerstvé rekordy může sedmatřicetiletý svalovec ještě posouvat.
„Lidské hranice snů budou u sudu kolem devíti metrů,“ míní. „A kdybych se zaměřil na kettlebell, mohl bych ho dostat na 540 centimetrů.“
I v kroksech, samozřejmě.