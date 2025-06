Gabriela Satková vyhrála dopoledne obě kvalifikace a ve finále závodu kanoistek byla opět nejrychlejší. Starší sestru Martinu předčila o 3,53 sekundy. „Je to neuvěřitelný pocit, o to větší radost mám, že to můžu s Marťou sdílet. Já věděla, že když Marťa dojela první, že to budu muset urvat, abychom si ten cíl mohly splnit. Když se to povedlo, zalila mě velká radost,“ radovala se vítězka.

Splnilo se jim, co si dlouho přály. „Já myslím, že to byl dětský a momentálně i dospělý sen, aby se to povedlo. A že to vyšlo doma v Praze a hned první den, je strašně krásné. Moc jsme si to přály a těším se na ty stupně vítězů,“ rozplývala se stříbrná Martina Satková.

Když v cíli čekala, jak si na trati povede její sestra, tušila, že o vedení přijde. „Gabča předvádí, že ona je pořád česká jednička. Když se mě v cíli ostatní holky ptaly, já jim říkala, že vyhraje o tři sekundy. A to se podařilo. Znám ji, vím, co v ní je, a pokud by nepřišla nějaká fatální chyba, tak ona takhle umí. Já jsem ráda, že se na ni můžu dotahovat. Máme se od sebe co učit, a že jsme to dotáhly na stupně vítězů společně, to je prostě dobré,“ dodala.

Úřadující mistr Evropy Prskavec se poprvé v této sezoně Světového poháru dostal do finále mezi kajakáři. V boji o medaile ztratil na vítězného Slováka Jakuba Grigara 1,82 sekundy. Od stupňů vítězů dělila českou hvězdu více než sekunda.

Krátký slalom Světového poháru v Troji v podání Jiřího Prskavce

Také mezi kanoisty si vedl Prskavec z českých reprezentantů nejlépe. Za vítězným Britem Adam Burgessem zaostal o téměř čtyři sekundy.

Krátký slalom se jel ve Světovém poháru jen v Praze. Start je zhruba ve třetině obvyklé závodní trati. Jízda trvá kolem jedné minuty, zatímco obvykle je to zhruba 90 sekund. Trať měla 14 branek.

V sobotu se na Vltavě uskuteční klasický slalom a v neděli kajak kros.