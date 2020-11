Vodní slalomáře čeká opožděný Světový pohár v Pau, Češi budou u toho

Světový pohár vodních slalomářů začal 16. až 18. října ve slovinském Tacenu, odkud omlazený český tým odjel bez medaile. Stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 Hradilek tam nemohl startovat, protože se zotavoval z operace slepého střeva.

Program SP V pátek se v Pau uskuteční kvalifikace. V sobotu jsou na programu semifinálové a finálové jízdy kajakářek a kajakářů, v neděli totéž čeká kanoistky a kanoisty.

Tamní závod vynechal i Přindiš, který se ale rozhodl závodit v Pau, kde se mu na vrcholných závodech dařilo. Je vicemistrem světa z roku 2017 a loňským evropským šampionem.

„Týden ve Francii beru jako odreagování a hodně tréninkově. Jdu do toho s tím, že toho chci odtrénovat opravdu hodně a závod je takový bonus, který nám na konci týdne pobyt zpříjemní,“ popsal v tiskové zprávě svůj přístup. Přindiše a Hradilka v české sestavě kajakářů doplní Tomáš Zima.

Mezi kanoisty se tentokrát představí oba medailisté z pražského ME. Lukáše Rohana, který závodil i v Tacenu, doplní Václav Chaloupka. Na Pau se chystá také Vojtěch Heger, jenž se pátým místem postaral o nejlepší český výsledek v Tacenu.

Olympionik pro Tokio Rohan je rád, že se navzdory českému i francouzskému lockdownu kvůli koronaviru závod uskuteční a Češi na něm nebudou chybět. „Kanál patří mezi ty pro mě nejoblíbenější, tak už jenom těch pár tréninků mi stojí za to sem jet a zazávodit si, i když konkurence nebude zrovna světová. K normálnímu závodu Světového poháru v naší kategorii to má daleko, tak je super si to ještě jednou zkusit,“ poznamenal.

Vavřinec Hradilek Lukáš Rohan

Mezi kanoistkami na rozdíl od Tacenu vedle olympioničky Terezy Fišerové chybí i úřadující mistryně Evropy Gabriela Satková. Premiéru na světové akci v seniorské reprezentaci si odbude sedmnáctiletá Tereza Kneblová, čerstvá juniorská mistryně Evropy a šestá žena ze zářijového ME v Praze. Doplní ji její ještě o dva roky mladší sestra Klára a Eva Říhová.

V kategorii kajakářek budou reprezentovat zkušená Veronika Vojtová a bronzová medailistka z letošního juniorského ME Kateřina Beková.