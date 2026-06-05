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Premiérová výhra ve SP pro kajakáře Krejčího, Hilgertová byla v Troji desátá

Autor:
  18:44
Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod Světového poháru slalomářů v Praze-Troji. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci zvládl bez zaváhání i finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále jedenáctý po penalizaci za chybné projetí branky. Nejlepší z domácích kajakářek Amálie Hilgertová byla desátá, vyhrála australská hvězda Jessica Foxová.
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Jakub Krejčí slaví v Troji výhru v závodě SP kajakářů. | foto: Vondrouš RomanČTK

Úřadující vicemistr světa Krejčí v Praze navázal na dvě bronzové medaile z úvodní zastávky SP v Tacenu. Finálovou jízdu na umělém kanálu v Troji projel čistě a druhého Brita Josepha Clarka porazil o 1,77 sekundy. Třetí byl Ital Xabier Ferrazzi.

Pochvaloval si, že si pro první vítězství v klasickém slalomu v SP nemohl vybrat lepší příležitost. „Je to trošku splněný sen. Je to nějaký milník a něco, čeho jsem chtěl ve své kariéře dosáhnout, vyhrát závod Světového poháru právě tady v Praze v Troji, kde se atmosféra dá srovnávat s mistrovstvím světa. Takže já jsem hrozně šťastný a mám hroznou radost,“ rozplýval se.

Olympijský šampion Prskavec, jenž závody ve Slovinsku vynechal, vstoupil do sezony osmým časem v kvalifikaci. Ve finále měl i se dvěma sekundami za dotyk branky po dojetí nejrychlejší čas, jury mu ale po přezkoumání připsala padesátisekundovou penalizaci za neprojetí 21. branky.

Když dojel, byl spokojený a žádné problémy si neuvědomoval. Penalizaci za dotek na osmnáctce ještě bral, s padesátkou se vyrovnával hůř. „Na osmnáctce jsem byl těsně, mohl jsem se otřít, nevěděl jsem o tom. Ta padesátka, to mě vůbec nenapadlo, že by tam byla. Já to nechci hodnotit, musím se podívat, jak to vypadá na videu. Mně to z jízdy vůbec nepřišlo, ale možné je všechno,“ řekl bronzový medailista z loňského MS.

Závod v Praze byl pro Prskavce prvním a posledním testem formy před červencovým světovým šampionátem na olympijské trati v Oklahomě. „Z jízdy mám radost, mrzí mě jak to dopadlo, to je celé,“ shrnul své vystoupení.

Amálie Hilgertová na vodě v Troji během SP kajakářů

Padesátisekundová penalizace připravila o naději na lepší umístění i Hilgertovou. Jediná česká zástupkyně ve finále uspěla v kvalifikaci stejně jako před týdnem v Tacenu, i s dvousekundovou penalizací za dotyk branky postoupila desátým časem. Chyba v protivodné brance číslo šest ji ale ve finále srazila.

Kateřina Beková a Bára Galušková se mezi dvanáctku nejlepších opět nevešly. Mezi kajakáři kvalifikací neprošel Vít Přindiš, jenž se do reprezentace vrátil po roční pauze.

SP ve vodním slalomu v Praze

Muži:
K1: 1. Krejčí (ČR) 98,10 (0 tr. sekund), 2. Clarke (Brit,) -1,77 (2), 2. Ferrazzi (It.) -3,66 (2), ...11. Prskavec -50,62 (52), v kvalifikaci 16. Přindiš (oba ČR).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Krejčí a Ferrazzi oba 110, 3. Clarke 99, ...25. Prskavec 32, 28. Přindiš 27, 37. Kopeček 11, 64. Bárta (oba ČR) 2.

Ženy:
K1: 1. J. Foxová (Austr.) 108,84 (0), 2. Zwoliňská (Pol.) -2,46 (0), 3. Paňková (SR) -3,91 (0), ...10. Hilgertová -56,11 (50), v kvalifikaci 14. Beková, 32. B. Galušková (všechny ČR).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. J. Foxová 115, 2. Chourrautová (Šp.) 92, 3. Vuittonová (Fr.) 90, ...6. Hilgertová 66, 10. Beková 58, 40. B. Galušková 11.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Moldavsko vs. BulharskoFotbal - - 5. 6. 2026:Moldavsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
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