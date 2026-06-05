Premiérová výhra ve SP pro kajakáře Krejčího, Hilgertová byla v Troji desátá

Úřadující vicemistr světa Krejčí v Praze navázal na dvě bronzové medaile z úvodní zastávky SP v Tacenu. Finálovou jízdu na umělém kanálu v Troji projel čistě a druhého Brita Josepha Clarka porazil o 1,77 sekundy. Třetí byl Ital Xabier Ferrazzi.
Pochvaloval si, že si pro první vítězství v klasickém slalomu v SP nemohl vybrat lepší příležitost. „Je to trošku splněný sen. Je to nějaký milník a něco, čeho jsem chtěl ve své kariéře dosáhnout, vyhrát závod Světového poháru právě tady v Praze v Troji, kde se atmosféra dá srovnávat s mistrovstvím světa. Takže já jsem hrozně šťastný a mám hroznou radost,“ rozplýval se.
Olympijský šampion Prskavec, jenž závody ve Slovinsku vynechal, vstoupil do sezony osmým časem v kvalifikaci. Ve finále měl i se dvěma sekundami za dotyk branky po dojetí nejrychlejší čas, jury mu ale po přezkoumání připsala padesátisekundovou penalizaci za neprojetí 21. branky.
Když dojel, byl spokojený a žádné problémy si neuvědomoval. Penalizaci za dotek na osmnáctce ještě bral, s padesátkou se vyrovnával hůř. „Na osmnáctce jsem byl těsně, mohl jsem se otřít, nevěděl jsem o tom. Ta padesátka, to mě vůbec nenapadlo, že by tam byla. Já to nechci hodnotit, musím se podívat, jak to vypadá na videu. Mně to z jízdy vůbec nepřišlo, ale možné je všechno,“ řekl bronzový medailista z loňského MS.
Závod v Praze byl pro Prskavce prvním a posledním testem formy před červencovým světovým šampionátem na olympijské trati v Oklahomě. „Z jízdy mám radost, mrzí mě jak to dopadlo, to je celé,“ shrnul své vystoupení.
Padesátisekundová penalizace připravila o naději na lepší umístění i Hilgertovou. Jediná česká zástupkyně ve finále uspěla v kvalifikaci stejně jako před týdnem v Tacenu, i s dvousekundovou penalizací za dotyk branky postoupila desátým časem. Chyba v protivodné brance číslo šest ji ale ve finále srazila.
Kateřina Beková a Bára Galušková se mezi dvanáctku nejlepších opět nevešly. Mezi kajakáři kvalifikací neprošel Vít Přindiš, jenž se do reprezentace vrátil po roční pauze.
SP ve vodním slalomu v Praze
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