Kanoistka Satková poprvé vyhrála v závodě SP, mužům se nedařilo

Finále kanoistek mělo na divoké vodě v Pau hodně divoký průběh. Přispěla k němu i loňská vítězka Tereza Fišerová, která se za desátou brankou převrhla a pak neprojela dvanáctou branku. Po sobotním třetím místě na kajaku tak ve své papírově silnější disciplíně skončila ve finále až desátá.

Nedařilo se ani australské hvězdě Jessice Foxové, jež většinu tratě jela skvěle, ale pak netrefila dvaadvacátou branku a musela se do ní vracet. Za cílem měla hlavu v dlaních, ale i s touto obří ztrátou skončila nakonec třetí.

Zaostala téměř o pět sekund za vítěznou dvacetiletou Češkou, která jako poslední na trati zachovala chladnou hlavu a dočkala se největšího letošního úspěchu mezi dospělými.

„Pocity jsou neuvěřitelné. Já vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Jsem strašně šťastná, protože to pro mě znamená ještě víc, když jedu z poslední pozice. Ten pocit, kdy dojedu poslední do cíle a mám tam první čas, to je úplně nejlepší a strašně s to užívám,“ radovala se v rozhovoru pro Českou televizi.

Ve finále byla o více než sekundu rychlejší než v semifinále.

„Myslím si že ta jízda celkově byla velice dobrá. Chybovala jsem jen na bráně číslo pět, protože jsem to trošku podjela. Naštěstí jsem tuto ztrátu dojela. Některé pasáže byly dělané přímo pro mě,“ radovala se. Zvládla i čekání, když kanoistky před ní chybovaly. „Jsem na sebe hrozně pyšná, že jsem to zvládla i s tím tlakem. Člověk trochu slyší o jízdách ostatních a není to úplně příjemné, když všichni čekají jenom na mě. Ve výsledku jsem se s tím srovnala,“ ocenila dnešní vítězka. Trofej přidala k titulu mistryně Evropy z roku 2020 a bronzu z loňského mistrovství světa. Její sestra Martina Satková byla v semifinále dvanáctá a do bojů o medaile nepostoupila.

Bez české účasti bylo finále kanoistů. Vojtěch Heger skončil jednu příčku za postupem na jedenácté příčce, Václav Chaloupka byl třináctý a stříbrného olympijského medailistu Lukáše Rohana připravila o postup padesátisekundová penalizace na šestnácté brance, která ho odsunula na 25. místo.

Závod vyhrál díky čisté jízdě domácí kanoista Denis Gargaud Chanut o osm setin před Slovincem Lukou Božičem, jenž doplatil na dvě trestné sekundy.