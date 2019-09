Prskavec v Troji útočí na zlato ze SP, pojede se i kajakkross

Přidá se třeba stále populárnější Amálie Hilgertová, kajakářka se slavným jménem, neteř olympijské šampionky Štěpánky Hilgertové. Letos už vyhrála seniorské mistrovství Evropy a získala světový titul v kategorii do 23 let.

„Už jsem dost unavená, sezona je pro mě dlouhá. Je těžké to udržet hlavou, když nejdůležitější závody jsou na konci. Ráda bych zakončila úspěšnou sezonu dalšími povedenými jízdami. Snad to vydržím,“ věří čerstvě dvaadvacetiletá závodnice. „Asi to u mě bude velká bitva s hlavou. Jsem spíš mentálně unavená, než že bych to fyzicky nezvládala. S tím se bojuje těžko,“ dodala.

Hilgertová nebude chybět ani při nedělním finále mistrovství světa v kajakkrosu, což je nová disciplína, atraktivní pro diváky. Kvalifikace se v Praze jela už ve středu a mladá Češka skončila třetí, těsně před čtvrtou krajankou Veronikou Vojtovou. „Já tomu moc velkou váhu nepřikládám. Beru to jako odreagování od kajaku, který jezdím každý rok na slalomce,“ uvedla Amálie Hilgertová.

Čechy atakuje Slovinec

Ale zpět ke kajakářům, jejichž disciplína bude v Troji nejsledovanějším podnikem.

Prskavec je v čele průběžného pořadí se 199 body a má náskok 21 bodů před druhým Peterem Kauzerem ze Slovinska. Třetí příčka zatím patří se 152 body vítězi minulého Světového poháru v Markkleebergu Vítu Přindišovi.

V pražském finále se rozdělují dvojnásobné body, vítěz jich dostane 120, takže o celkovém vítězi zdaleka není jasno. „Prvním krokem bude, abych se dostal do finále. Pak už se moje šance zvýší,“ spočítal si Prskavec. „Ti, co jsou za mnou druhý a třetí, byli loni v Troji první a druhý na mistrovství Evropy. Tím je asi řečeno, jak napínavá akce nás čeká,“ vyhlíží Prskavec.

Ve třech ze čtyř letošních pohárových závodů byl na stupních vítězů, jen v Bratislavě skončil čtvrtý.

Jeho kvalitám věří i konkurent Vít Přindiš: „Jířa tady v Troji jezdí perfektně. Myslím, že mi to na něj celkově nebude ani náhodou stačit.“

Praha hostí Světový pohár vodních slalomářů pravidelně, finále se ale v Troji pojede poprvé.

Využijí toho Češi?