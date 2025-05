Na pódiu ve dvou. Norský kajakář přemohl i díky bráchovi rakovinu, nyní už vítězí

Už tak soupiska překypovala mimořádně nadanými hokejisty z NHL, přesto se Švédové rozhodli ji ještě vyztužit. Na duel s Kanadou zapadl na místo prvního centra William Karlsson z Vegas, do obrany...

Zlínští fotbalisté po roce postoupili do nejvyšší soutěže, proto musí jejich stadion, který patří městu, splnit licenční podmínky požadované Fotbalovou asociací ČR. Některé už jsou hotové, jiné v...

Ani čtvrté kolo jednání o prodeji akcií FC Hradec Králové s městem nepřineslo dohodu. Některé důležité podrobnosti však redakce iDNES.cz zná. Vítěz ankety Zlatý míč Pavel Nedvěd by se v případě...

Velká lekce před čtvrtfinále. Češi poznali rychlost, co si odnesou z první porážky?

Že by play off na světovém šampionátu snad začalo o dva dny dřív? Duel Česka s USA (2:5) byl úplně jiný ve srovnání s tím, co zatím národní tým na turnaji zažil. Soupeři před závěrečným skupinovým...