České bobisty srazily Dvořákovy potíže, nedosáhli na desítku ani ve čtyřech

Dominanci v pohárových závodech potvrdil Němec Francesco Friedrich, který po týdnu opět zkompletoval double.

Češi patřili startovními časy do první desítky, na trati ale zejména v první jízdě ztráceli. „To jde za mnou. Pohnojil jsem nájezd do ‚telefonu‘, vyjel jsem špatně, šli jsme tam do mantinelu docela dost tvrdě v místě, kde se bob má rozjet, a my jsme se tam úplně zastavili,“ přiznal chybu Dvořák v nahrávce pro média.

Do druhého kola šla posádka až ze 16. pozice, i přes pomalejší startovní čas zajela lépe a posunula se pořadím. Na umístění v desítce to ale nestačilo stejně jako v sobotu, kdy Dvořák, který ve Švýcarsku startoval se zraněnými zády, se Suchým zaznamenali na 12. místě nejhorší výsledek v sezoně.

„Druhou jízdu jsem vylepšil řízení,“ řekl Dvořák. Pocity z neoblíbené dráhy měl ale smíšené. „Je mi to líto, protože máme ve čtyřbobu lepší starty, tak jsem doufal v lepší výsledek. Chtěli bychom zajíždět minimálně do desítky, ne-li top šest,“ konstatoval.

Jedenáctinásobný mistr světa a úřadující olympijský vítěz v obou disciplínách Friedrich v sobotu vyhrál devátý z deseti dosavadních závodů dvojbobů a v neděli jeho posádka vytvořila rekord dráhy jak startovním časem (4,97), tak výkonem v ledovém korytě (1:04,75). Jen 29 setin pomalejší byli Rakušané vedení Benjaminem Maierem, třetí byla stejně jako v sobotu posádka Kanaďana Justina Krippse.