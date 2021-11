Stupně vítězů Sáblíkové na pětce unikly, ale kvalifikovala se na olympiádu

Až v poslední dvojici vyrážela Martina Sáblíková do pátečního závodu. V té době už byla dávno v cíli Nizozemka Schoutenová, která se časem 6:52,837 bezpečně usadila na průběžném prvním místě.

V páru s ní závod absolvovala Kanaďanka Weidemannová, která se Nizozemky dokázala dlouho udržet a dojela za ní na druhém místě se ztrátou 2,11 sekundy.

Obě tak pokořily rekord dráhy 6:56,60, který držela německá veteránka Claudia Pechsteinová.

Na ten útočila po dlouhou dobu také Norka Wiklundová, v závěru jí ale došly síly a skončila až za Weidemannovou. Čas 6:56,47 ji ale mrzet nemusel, protože si tím vytvořila nové osobní maximum.

Pak už přišel čas na dvojici Sáblíková a Italka Lollobrigidová.

Sparingpartnerky z přípravného období zajížděly kola těsně nad 33 sekund, Sáblíková se ale Lollobrigidové v druhé půlce trati vzdálila a dojela si pro čtvrté místo.

Martina Sáblíková při závodě na 5000 m v norském Stavangeru

„Z pohledu diváka možná vypadala moje jízda jako taktizování, tak to ale rozhodně nebylo. Já jsem jela to, na co jsem měla,“ svěřila se po závodě Sáblíková.



Už minulé klání Světového poháru narušily české rychlobruslařce podle jejího trenéra Petra Nováka zdravotní problémy, které se do pátečního závodu nepodařilo vyřešit.

„Bohužel mi moje tělo nedovoluje větší zátěž. Jakmile se dostanu do vysokých tepů, přestane to tělo zvládat a musím výrazně zpomalit nebo úplně zastavit,“ popisovala svůj stav Sáblíková. „Věděla jsem, v jakém čase bych měla jet, ale ani při závodě jsem nevěděla, jestli toho budu schopná,“ dodala.

Závod a kvalifikace v jednom

Páteční závod na 5000 metrů byl zároveň kvalifikačním kláním na pekingskou olympiádu. Čtyři nejrychlejší závodnice se na hry kvalifikovaly přímo. Dalších osm olympijských míst se rozdělí podle pořadí na dlouhých tratích ve Světovém poháru.

Sáblíková má tedy se svým čtvrtým místem olympijskou účast jistou. „Špatně se mi hodnotí samotná jízda, protože takhle bych si ji normálně nepředstavovala. Ale ten čas, který jsem po projetí cílem měla, a to čtvrté místo jsou pro mě teď ty nejpodstatnější věci, které jsem měla před sebou,“ říkala.

„Kvalifikace na olympiádu je nejdůležitější věc, která se mi dneska mohla stát,“ radovala se Sáblíková.

Nikola Zdráhalová absolvovala závod v divizi B, kde uzavírala s časem 7:17,898 první desítku.