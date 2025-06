Z každé skupiny postupovalo dvanáct lezců. Další čeští reprezentanti Martin Stráník, Lukáš Mokroluský a Jan Štípek se v konkurenci 93 závodníků na postupové pozice neprosadili.

Na prvních třech boulderech Ondra vyšplhal na hranici zóny, ale navzdory nadějným pokusům ani jednou neudržel top. „Věděl jsem, že jednička a trojka byly hodně blízko,“ řekl Ondra.

Obzvlášť na trojce bylo vidět, že je hodně naštvaný. Doplatil na špatnou taktiku při úplně prvním pokusu, kdy se snažil problém vyřešit náskokem do levé dlaně, což trochu odneslo jeho levé rameno. „Vůbec nic s tím nemám, ale zrovna na ty následující minuty to rameno už nebylo tak pevné, což se projevilo tím, že jsem třikrát spadl z posledního chytu. Myslím, že kdybych neudělal ten první pokus, kterým jsem si to rameno trošku pocuchal, tak by ten poslední krok nebyl problém,“ posteskl si.

Ocitl se pod tlakem, ale topy na čtvrtém a pátém boulderu mu nakonec s přehledem stačily na postup. Ondra neznal průběžné výsledky, takže si to v první chvíli nemyslel. „Zpytoval jsem svědomí, co jsem na té trojce vůbec dělal. Takže se českým divákům trošku omlouvám, že jsem po té pětce ani neslavil a tvářil se jak kakabus,“ doplnil.

Frustrovaný český lezec Adam Ondra v průběhu boulderingové kvalifikace na Světovém poháru v Praze naštvaně řve poté, co nezdolal třetí boulder.

Na pátý boulder si nejdříve nevěřil, protože v něm byl specifický krok bez zapojení nohou, který mu nevyhovuje. „Ale poslední rok se práce na mých slabých tricepsech vyplatila a nakonec jsem topoval,“ popisoval čtyřnásobný mistr světa.

Nakonec si mohl oddechnout a těšil se na semifinále, které začne v sobotu ve 12.00. Do večerního finále postoupí osm nejlepších.

Z dalších českých reprezentantů si vedl nejlépe Štípek, který za jeden top a tři další zóny dostal 54,4 bodu a obsadil dělené 25. místo ve skupině A. Mokroluský měl se stejnou bilancí ve skupině B o půl bodu méně kvůli vyššímu počtu pokusů a byl na 22. pozici. Stráník se čtyřmi zónami skončil na 37. příčce ve skupině A.

V 16:00 začne kvalifikace žen za účasti českých reprezentantek Michaely Smetanové, Ariny Jurčenko, Emy Galeové, Viktorie Konečné, Adély Koňaříkové a Natálie Paarové. V každé skupině je 39 lezkyň. Klíč je stejný jako u mužů, dvanáct nejlepších postoupí do semifinále.