Kajakář Krejčí zakončil Světový pohár čtvrtým místem v Seu, celkově byl třetí

Čtyřiadvacetiletý Krejčí v olympijském kanálu pro hry v Barceloně 1992 vyhrál kvalifikaci a v semifinále byl druhý. Ve finále zajel čistou jízdu, ale po nadějném úvodu zhruba v polovině trati na soupeře ztratil a skončil bez medaile.
Závod vyhrál Francouz Titouan Castryck o sekundu před Italem Xabierem Ferrazzim, jenž ovládl celkové hodnocení SP. Třetí byl s odstupem 2,36 sekundy jeho krajan, olympijský vítěz Giovanni De Gennaro, na něhož letošní mistr světa z Oklahomy Krejčí ztratil 61 setin sekundy.
Další dva čeští reprezentanti do finále nepostoupili. Bývalému mistru světa Vítu Přindišovi unikla účast o jedno místo, v semifinále byl třináctý se ztrátou 66 setin na dvanáctého. Někdejší světový a olympijský šampion Jiří Prskavec obsadil dvacátou příčku.
Pátečním závodem Světový pohár pro Krejčího skončil, neboť pokazil čtvrteční časovku a nekvalifikoval se do nedělní vyřazovací části kajak krosu.
Finále kajakářek je bez české účasti. Kateřina Beková obsadila v semifinále první nepostupovou 13. příčku, finále jí uteklo o pouhé tři setiny sekundy. Amálie Hilgertová byla šestadvacátá, Bára Galušková vypadla už v kvalifikaci.