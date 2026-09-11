Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kajakář Krejčí zakončil Světový pohár čtvrtým místem v Seu, celkově byl třetí

Autor: ,
  17:47

Jakub Krejčí na vodě v Troji během SP kajakářů | foto: Vondrouš RomanČTK

Mistr světa Jakub Krejčí zakončil Světový pohár vodních slalomářů čtvrtým místem v závodě kajakářů ve finále seriálu v Seu d'Urgell. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant třetí pozici.

Čtyřiadvacetiletý Krejčí v olympijském kanálu pro hry v Barceloně 1992 vyhrál kvalifikaci a v semifinále byl druhý. Ve finále zajel čistou jízdu, ale po nadějném úvodu zhruba v polovině trati na soupeře ztratil a skončil bez medaile.

Závod vyhrál Francouz Titouan Castryck o sekundu před Italem Xabierem Ferrazzim, jenž ovládl celkové hodnocení SP. Třetí byl s odstupem 2,36 sekundy jeho krajan, olympijský vítěz Giovanni De Gennaro, na něhož letošní mistr světa z Oklahomy Krejčí ztratil 61 setin sekundy.

Další dva čeští reprezentanti do finále nepostoupili. Bývalému mistru světa Vítu Přindišovi unikla účast o jedno místo, v semifinále byl třináctý se ztrátou 66 setin na dvanáctého. Někdejší světový a olympijský šampion Jiří Prskavec obsadil dvacátou příčku.

Pátečním závodem Světový pohár pro Krejčího skončil, neboť pokazil čtvrteční časovku a nekvalifikoval se do nedělní vyřazovací části kajak krosu.

Finále kajakářek je bez české účasti. Kateřina Beková obsadila v semifinále první nepostupovou 13. příčku, finále jí uteklo o pouhé tři setiny sekundy. Amálie Hilgertová byla šestadvacátá, Bára Galušková vypadla už v kvalifikaci.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. KarvináFotbal - 8. kolo - 11. 9. 2026:Třinec vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 60.00
  • 20.00
  • 1.01
Mountfield HK vs. StraubingHokej - - 11. 9. 2026:Mountfield HK vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.23
  • 5.60
  • 12.00
Chomutov vs. SlaviaHokej - 2. kolo - 11. 9. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.80
  • 4.20
  • 1.52
Liberec vs. Herning Blue FoxHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Liberec vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
11. 9. 18:00
  • 1.23
  • 6.80
  • 8.72
Siniaková, Townsendová vs. Montgomeryová, KruegerováTenis - Čtyřhra žen - finále - 11. 9. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Montgomeryová, Kruegerová //www.idnes.cz/sport
11. 9. 18:00
  • 1.09
  • -
  • 6.79
Fribourg vs. PlzeňHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Fribourg vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
11. 9. 19:45
  • 1.73
  • 4.33
  • 3.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

ONLINE: Liberec hraje v Lize mistrů o první body s Herningem, Plzeň čeká Fribourg

Sledujeme online
Radost libereckých hokejistů po gólu v přípravném duelu s Hradcem Králové.

Hokejová Liga mistrů pokračuje třetími zápasy. V pátek hned s dvojnásobnou českou účastí. Liberec a Plzeň se ale nachází v úplně opačné situaci. Severočeši se od 18 hodin snaží v evropské soutěži...

11. září 2026  17:50

US Open ONLINE: Siniaková usiluje s Townsendovou o další deblový titul

Sledujeme online
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová v osmifinále US Open

Jedenáctkrát už ženský debl na grandslamu vyhrála, nyní může Kateřina Siniaková přidat triumf číslo dvanáct. Společně s Taylor Townsendovou hrají ve finále tenisového US Open proti Robin...

11. září 2026  17:50

Nádherné drama v horách. Dunbar vítězí z úniku, Mas přestál útoky s ledovým klidem

Aktualizujeme
Enric Mas v červeném dresu v obklopení soupeřů z Red Bullu a Ineosu.

V první ze dvou náročných horských etap na závěr Vuelty slaví triumf Eddie Dunbar. Irský cyklista druhodivizního Pinarella se v 19. dějství dostal do denního úniku a na závěrečném výšlapu Peňas...

11. září 2026  11:59,  aktualizováno  17:48

Kajakář Krejčí zakončil Světový pohár čtvrtým místem v Seu, celkově byl třetí

Jakub Krejčí na vodě v Troji během SP kajakářů

Mistr světa Jakub Krejčí zakončil Světový pohár vodních slalomářů čtvrtým místem v závodě kajakářů ve finále seriálu v Seu d'Urgell. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant třetí pozici.

11. září 2026  17:47

Hancko a Oblak po boku Verstappena. Fotbalisté navštívili garáž Red Bullu

Dávid Hancko a Jan Oblak zavítali během premiérové Velké ceny Španělska na nový...

Nečekané sportovní setkání v Madridu. Fotbalisté Dávid Hancko a Jan Oblak z tamního Atlétika zavítali před Velkou cenou Španělska formule 1 na nový okruh Madring, kde se potkali také s Maxem...

11. září 2026  17:11

OBRAZEM: Pět gólů, červená i Chorého hrubka. Jak Slavia bojovala o výhru s Lens

Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3

Byli blízko své první výhře v Lize mistrů od září 2007. Ale zase to nevyšlo. Ač hráli v deseti, dvakrát šli do vedení, přesto nakonec slávističtí fotbalisté doma s Lens prohráli 2:3. Připomeňte si...

11. září 2026  16:22

Sázka na klubové a regionální vazby. Vítkovice věří, že našly cestu k úspěchu

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce...

Hráči i trenéři spojeni s krajem by měli v nadcházející sezoně více než obvykle táhnout hokejisty Vítkovic v extralize. „Ano, chceme odchovance a hráče z regionu. Taková cesta je určitě nejlepší,“...

11. září 2026  15:54

Šílenství, psali o mně nesmysly. Elitní bek z NHL obrátil. Chci zůstat, ujišťuje Werenski

Hokejový obránce Zach Werenski z Columbusu hovoří s novináři.

„Bylo to šílené,“ pokynul Zach Werenski novinářům. Nejlepší obránce uplynulé sezony NHL vyvolal hned zkraje léta pořádný humbuk. „Chystá se odejít, požádal o výměnu,“ šířily se řetězově zprávy o...

11. září 2026  15:45

Buchlovské hory na rypáku. Slávista Sadílek ukázal fanouškům zlomený nos

Michal Sadílek si v zápase proti Lens přivodil zranění.

Michal Sadílek ukázal, že fotbal přináší i šrámy. Po utkání Slavie s Lens zveřejnil na Instagramu dvě fotografie svého obličeje, respektive svého zlomeného nosu. Na první je ještě před ošetřením, na...

11. září 2026  15:41

Syn zesnulé hokejové legendy míří do Česka. Lucas Demitra bude hrát za Třinec

Lucas Demitra v dresu Trenčína.

Slavné sportovní jméno bude nově k vidění na českých fotbalových trávnících. Lucas Demitra, syn zesnulého slovenského hokejového velikána Pavola Demitry, mění angažmá. Po působení v Rakousku se...

11. září 2026  15:27

Úvodní trénink F1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Russell před Antonellim

George Russell z Mercedesu během prvního tréninku na Velkou cenu Španělska F1.

Úvodní trénink před Velkou cenou Španělska na novém okruhu Madring vyhrál George Russell. Na druhém místě skončil Kimi Antonelli, jeho týmový kolega z Mercedesu a lídr šampionátu formule 1.

11. září 2026  15:14

Vyrazili spolu pozorovat sníh. Teď půjdou nejlepší kamarádi v derby proti sobě

Zleva Delgado Silva Helio Alberto Papalelé a Kaká

Na jedné straně Kaká, na druhé Papalelé. V sobotu proti sobě nastoupí v historicky prvním brněnském ligovém derby Zbrojovky s Artisem. Jako zarputilí fotbaloví rivalové. Přitom standardně společně...

11. září 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet