Navara nestačil na indický supertalent. Světový pohár šachistů už je bez Čechů

Navara vstoupil do zápasu hraného na dvě partie klasického šachu porážkou černými figurami. V neděli tak potřeboval bílými vyhrát, aby si vynutil tie-break, partie ale skončila po 69 tazích remízou. Jeden z největších světových talentů Praggnanandhaa potvrdil roli favorita, ačkoliv v turnaji je oproti českému zástupci nasazený pouze o tři místa výše na 31. pozici. V dalším kole ho čeká druhý hráč žebříčku Hikaru Nakamura z USA.

Navarův soupeř:

🇮🇳 GM Praggnanandhaa scored a nice win over 🇨🇿 GM David Navara in the first game of the third round at the 2023 #FIDEWorldCup! 👏https://t.co/GhD9RLw8tV



He needs only a draw to qualify to the next round. pic.twitter.com/CZvVkiup9P