Metoděj Jílek si na Světovém poháru rychlobruslařů v Inzellu vytvořil pátým místem nové maximum na trati 1500 metrů. Devatenáctiletý talent, jehož doménou jsou vytrvalostní disciplíny, byl dosud nejlépe šestý v Hamaru. Nikola Zdráhalová v německém dějišti obsadila na patnáctistovce, na níž se před dvěma týdny v Polsku stala vicemistryní Evropy, jedenácté místo.

Metoděj Jílek během závodu na 5000 metrů v Hamaru. | foto: Profimedia.cz

„Je to super výsledek. Jak se blíží olympiáda, tak jsme se v přípravě zaměřili i na rychlost. Prospěje mi to nejen v patnáctistovce, ale i na hlavních distancích. Na pětce a desítce. A trénink se vyplatil,“ pochvaloval si Jílek v nahrávce pro média.

Minule v Hamaru poprvé startoval na této distanci v elitní divizi A, předtím byl v Heerenveenu nejrychlejší v béčku. V Inzellu suverénně vyhrál souboj s domácím Hendrikem Dombekem ve čtvrté z deseti jízd a časem 1:44,05 se na 14 setin přiblížil osobnímu rekordu. Dlouho pak vedl, než jej předčili favorité.

„Abych řekl pravdu, tak mě progres trochu překvapil. Čekal jsem, že to bude trvat déle, protože na patnáctistovce je hodně důležitá technika a rychlost. Už na začátku sezony jsem ale říkal, že se jí chci více věnovat,“ řekl pražský rodák, který absolvuje druhou sezonu v SP.

Vítězný Američan Jordan Stolz, který ovládl i pátý závod v sezoně, byl o 2,10 sekundy rychlejší. Od bronzového Kjelda Nuise z Nizozemska dělilo Jílka 24 setin. V konečném hodnocení SP si polepšil na 13. místo.

V sobotu bude v závodě na 5000 metrů bojovat o celkový triumf na dlouhých tratích, aktuálně po výhře na „pětce“ v Hamaru pořadí vede. „Pořád je to pro mě testovací závod před olympiádou. Celý leden jsme k ní vše směřovali, takže uvidím, jak na tom jsem. Určitě ale chci zajet dobře,“ dodal Jílek.

Zdráhalová časem 1:55,47 zaostala o 2,13 sekundy za vítěznou Nizozemkou Joy Beuneovou. V konečné klasifikaci disciplíny skončila česká reprezentantka sedmá.

Nikola Zdráhalová na oválu v Milwaukee

Beuneová vyhrála i čtvrtý závod, do kterého v pohárovém seriálu nastoupila. V Hamaru ale chyběla, takže se musela v konečném hodnocení sklonit před pravidelně startující Miho Takagiovou z Japonska. Světová rekordmanka dnes Beuneové podlehla o 25 setin, třetí skončila Ragne Wiklundová z Norska, jež na ME v Tomaszówě Mazowieckém byla na patnáctistovce jedinou přemožitelkou Zdráhalové.

Česká olympionička v sedmé z deseti rozjížděk podlehla Kanaďance Ivanie Blondinové, jež byla rychlejší o 22 setin a nakonec před českou závodnicí uzavřela první desítku pořadí. Zdráhalová se následně rozhodla odhlásit ze sobotního závodu na kilometrové trati, na které evropský šampionát ovládla. Vedle Jílka bude v akci v závodě na 3000 metrů Martina Sáblíková.

SP v rychlobruslení v Inzellu (Německo)

Muži:
500 m: 1. Žurek (Pol.) 34,09, 2. Stolz (USA) 34,26, 3. Liiv (Est.) 34,29. Divize B: 28. Stodola (ČR) 37,53.
Průběžné pořadí SP (po 8 z 9 závodů): 1. Stolz 445, 2. Žurek 381, 3. De Boo (Niz.) 329.

1500 m: 1. Stolz (USA) 1:41,95, 2. Ning Čung-jen (Čína) 1:43,18, 3. Nuis (Niz.) 1:43,81, ...5. Jílek 1:44,05. Divize B: 28. Procházka (ČR) 1:50,78.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Stolz 300, 2. Nuis 244, 3. Ning Čung-jen 242, ...13. Jílek 128.

Ženy:
500 m: 1. Koková 36,87, 2. Leerdamová (obě Niz.) 37,22, 3. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,22.
Průběžné pořadí SP (po 8 z 9 závodů): 1. Koková 420, 2. Jacksonová (USA) 299, 3. Jošidaová (Jap.) 295, ...37. Zdráhalová (ČR) 58.

1500 m: 1. Beuneová (Niz.) 1:53,34, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:53,59, 3. Wiklundová (Nor.) 1:53,72, ...11. Zdráhalová 1:55,47. Divize B: 16. Korvasová (obě ČR) 2:02,78.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. M. Takagiová 248, 2. Beuneová 240, 3. Rijpmaová de Jongová (Niz.) 223, ...7. Zdráhalová 175, 34. Sáblíková (ČR) 42.

