Zdráhalová má šanci na elitní divizi na 500 metrů, v Heerenveenu byla druhá v béčku

Autor: ,
  15:34
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dojela pro druhé místo v závodu na 500 metrů v divizi B ve Světovém poháru v Heerenveenu a za týden v Hamaru bude mít šanci startovat v elitní divizi A. Devětadvacetiletá česká reprezentantka zajela v hale Thialf čas 38,34 a jen o 24 setin sekundy zaostala za svým osobním rekordem.

Nikola Zdráhalová na trati patnáctistovky na mistrovství světa v Hamaru. | foto: AP

„Nevím, jestli můžu závod vůbec hodnotit. Pětistovku jezdím tréninkově a hlavně kvůli startům v dalších závodech. Je to blbé takhle říct, ale tohle jsem vůbec nečekala,“ řekla Zdráhalová v nahrávce pro média.

V Evropě ještě nikdy rychlejší čas nezajela. „V cíli jsem tomu nemohla uvěřit. V Kanadě jsem jela 38,1, což je můj nejlepší čas. Tohle je masakr,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Ani tento výsledek ale nic nemění na tom, že se bude soustředit na delší tratě. „Nepovažuji se za sprinterku. Třeba to po sezoně přehodnotím, ale zatím je mojí prioritou patnáctistovka,“ dodala Zdráhalová.

Další čeští rychlobruslaři se dnes v Heerenveenu představí v závodu s hromadným startem. Lucie Korvasová a Zuzana Kuršová jely v divizi B, Metoděj Jílek bude startovat v divizi A.

Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

ONLINE: Souček chybí, West Ham hraje v Brightonu bez gólu. Pak nastoupí Fulham

Sledujeme online
Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček chybí v základní sestavě West Hamu. Jeho zápas v Brightonu můžete od 15.00 sledovat v online reportáži. Druhý nedělní duel začne v 17.30, v londýnském derby Fulham...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  16:21

ONLINE: Karviná - Ostrava 0:0, domácí mají spoustu šancí, Holec odolává

Sledujeme online
Momentka ze zápasu Karviné s Baníkem Ostrava.

Slezské derby. V tabulce dělí nedělní soupeře patnáct bodů a zatímco jeden se zaslouženě pohybuje ve skupině o titul, druhý se trápí u dna. Ale kdo by si před sezonou tipl, že tím lepším bude...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  16:19

Hornig kvůli lehké nemoci vynechal stíhačku, nejlepší z Čechů byl Krčmář

Aktualizujeme
Vítězslav Hornig během sprintu v Östersundu

Úvodní díl Světového poháru biatlonistů v Östersundu je minulostí. Závěrečný stíhací závod mužů na 12,5 kilometru ovládl Francouz Quentin Fillon Maillet, Johan-Olav Botn z Norska po dvou výhrách...

7. prosince 2025  12:15,  aktualizováno  16:19

ONLINE: Litvínov vede nad Libercem, Brno prohrává v Ostravě. Dynamo otočilo stav

Sledujeme online
Liberecký Lenc zakončuje na bránu Litvínova, kam se přesunul domácí obránce...

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Prvních osm celků se tísní v pětibodovém rozestupu a dva z nich, Hradec s Plzní, program od 14.30 načínají. Vedoucí Sparta od 16...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  16:14

Sebevědomá a přesná. Charvátová byla ve stíhačce k nepoznání, má životní výsledek

Lucie Charvátová po dokončení stíhacího závodu v Östersundu.

Střelecky přesvědčivá, sebevědomá a bez výkyvů. Lucie Charvátová ve stíhačce v Östersundu předvedla nezvykle povedené střelecké vystoupení, když zaznamenala pouze dvě chyby a startovní čtrnáctku...

7. prosince 2025,  aktualizováno  15:45

Norrisova titulová skládačka. Skvěle začal, pomohly mu chyby kolegy. A hlavně vyzrál

Lando Norris se usmívá po úspěšné kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas.

Dokázal to. V Abú Zabí zajel přesně takový výsledek, jaký potřeboval. Třetí místo stačilo Landu Norrisovi k prvnímu titulu mistra světa, ubránil mohutný nápor obhájce Maxe Verstappena. Jaké momenty v...

7. prosince 2025  15:45

Lando Norris je novým mistrem světa, Verstappenovi výhra v Abú Zabí nestačila

Lando Norris slaví zisk mistrovského titulu.

Lando Norris vystoupil na vrchol světa motorsportu. Díky třetímu místu v závěrečné Velké ceně sezony v Abú Zabí se stal novým mistrem světa formule 1. Max Verstappen udělal vše správně, v závěru...

7. prosince 2025  13:26,  aktualizováno  15:32

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

7. prosince 2025  15:13

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

7. prosince 2025  13:56

Přívratský opanoval finále Světového poháru v třípolohové střelbě

Střelec Jiří Přívratský na olympijských hrách v Paříži.

Jiří Přívratský poprvé v kariéře vyhrál finále Světového poháru v třípolohové střelbě. Barbora Dubská byla v této královské puškařské disciplíně v Dauhá čtvrtá.

7. prosince 2025  12:50

