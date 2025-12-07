„Nevím, jestli můžu závod vůbec hodnotit. Pětistovku jezdím tréninkově a hlavně kvůli startům v dalších závodech. Je to blbé takhle říct, ale tohle jsem vůbec nečekala,“ řekla Zdráhalová v nahrávce pro média.
V Evropě ještě nikdy rychlejší čas nezajela. „V cíli jsem tomu nemohla uvěřit. V Kanadě jsem jela 38,1, což je můj nejlepší čas. Tohle je masakr,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.
Ani tento výsledek ale nic nemění na tom, že se bude soustředit na delší tratě. „Nepovažuji se za sprinterku. Třeba to po sezoně přehodnotím, ale zatím je mojí prioritou patnáctistovka,“ dodala Zdráhalová.
Další čeští rychlobruslaři se dnes v Heerenveenu představí v závodu s hromadným startem. Lucie Korvasová a Zuzana Kuršová jely v divizi B, Metoděj Jílek bude startovat v divizi A.