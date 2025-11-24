Pro Jílka je šesté místo nejlepším výsledkem z druhé zastávky Světového poháru v Calgary. V pátek skončil na olympijské dráze v Kanadě sedmý v závodě na 5000 m a nenavázal na druhé místo z úvodního podniku seriálu v Salt Lake City.
Jílek byl na SP rychlobruslařů v Calgary šestý v závodě s hromadným startem
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump
Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...
Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval
Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...
Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?
Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...
Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů
Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...
Rychlobruslař Metoděj Jílek obsadil na Světovém poháru v Calgary šesté místo v závodě s hromadným startem. Devatenáctiletý český reprezentant, který je v této disciplíně juniorským mistrem světa,...
Cyklokrosaři nechápou odpor kvůli ZOH. Oslabilo by nás to, brání se zimní sporty
Kdo by si nepřál něco takového zažít? Barbora Bukovská projíždí cílem s rukama nad hlavou, ve tváři výraz čiré euforie. Stejně jako v neděli při závodě Světového poháru juniorek v Táboře. Jen kulisy...
Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku
Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...
Italové dál kralují Davis Cupu, se Španělskem si poradili i bez Sinnera
Italští tenisté vyhráli potřetí za sebou Davis Cup. Ve finále v Boloni vyhráli nad Španělskem už po dvouhrách 2:0 na zápasy a vybojovali v týmové soutěži čtvrtý titul v historii. Rozhodující bod...
Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle
Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Slovácka má za sebou trenér Roman Skuhravý. Jeho svěřenci zvítězili v 16. ligovém kole v regionálním derby nad Zlínem 2:0. O výhře rozhodli v první půli, kdy...
Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly
Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...
Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech
Hokejovou Spartu polil nový trenér Jaroslav Nedvěd živou vodou, zmrtvýchvstání vyvrcholilo nedělní demolicí na ledě Kladna 7:3 a skokem do čela extraligy. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Filip...
Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský
Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...
Jihlava porazila Chomutov a v tabulce první hokejové ligy už je druhá
Jihlavští hokejisté v předehrávce 26. kola první ligy porazili doma Chomutov 5:1 a po čtvrtém vítězství za sebou se posunuli už na druhé místo v neúplné tabulce. Piráti zůstali devátí.
Arsenal ovládl derby, Tottenhamu nastřílel čtyři góly. Aston Villa otočila na Leedsu
Jednoznačnou záležitost přinesl šlágr nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal v londýnském derby porazil Tottenhamem suverénně 4:1. Hattrickem se blýskl záložník Eze. Aston Villa...
Plzeňští házenkáři se dotáhli na čelo, po obratu zvítězili ve Frýdku-Místku
Plzeňští házenkáři v 11. kole extraligy zvítězili po obratu ve druhém poločase ve Frýdku-Místku 31:28 a udrželi kontakt s vedoucí Karvinou. Strůjcem devátého vítězství Talentu z dosavadních deseti...
Prague Lions byli ve finále parkurového Super Cup pátí, vyhráli Rome Gladiators
Prague Lions se znovu na pódium v parkurovém Super Cupu nedostali. V pražském finále tým manažerky Anny Kellnerové obsadil pátou příčku, měl 32 trestných bodů. Jedna chyba ho dělila od druhého místa....