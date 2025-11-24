Jílek byl na SP rychlobruslařů v Calgary šestý v závodě s hromadným startem

Rychlobruslař Metoděj Jílek obsadil na Světovém poháru v Calgary šesté místo v závodě s hromadným startem. Devatenáctiletý český reprezentant, který je v této disciplíně juniorským mistrem světa, získal po nástupech v bodovaných kolech pět bodů, v závěrečném sprintu už se neprosadil. Vyhrál mistr světa Andrea Giovannini z Itálie.

Metoděj Jílek po závodě na 5000 metrů v Salt Lake City. | foto: Reuters

Pro Jílka je šesté místo nejlepším výsledkem z druhé zastávky Světového poháru v Calgary. V pátek skončil na olympijské dráze v Kanadě sedmý v závodě na 5000 m a nenavázal na druhé místo z úvodního podniku seriálu v Salt Lake City.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

24. listopadu 2025

Cyklokrosaři nechápou odpor kvůli ZOH. Oslabilo by nás to, brání se zimní sporty

Premium
Kristýna Zemanová na trati závodu domácího cyklokrosového poháru v Hlinsku

Kdo by si nepřál něco takového zažít? Barbora Bukovská projíždí cílem s rukama nad hlavou, ve tváři výraz čiré euforie. Stejně jako v neděli při závodě Světového poháru juniorek v Táboře. Jen kulisy...

24. listopadu 2025

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Italové dál kralují Davis Cupu, se Španělskem si poradili i bez Sinnera

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Italští tenisté vyhráli potřetí za sebou Davis Cup. Ve finále v Boloni vyhráli nad Španělskem už po dvouhrách 2:0 na zápasy a vybojovali v týmové soutěži čtvrtý titul v historii. Rozhodující bod...

23. listopadu 2025  17:17,  aktualizováno  21:08

Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Slovácka má za sebou trenér Roman Skuhravý. Jeho svěřenci zvítězili v 16. ligovém kole v regionálním derby nad Zlínem 2:0. O výhře rozhodli v první půli, kdy...

23. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  21:02

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

23. listopadu 2025  15:45,  aktualizováno  20:34

Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech

Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.

Hokejovou Spartu polil nový trenér Jaroslav Nedvěd živou vodou, zmrtvýchvstání vyvrcholilo nedělní demolicí na ledě Kladna 7:3 a skokem do čela extraligy. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Filip...

23. listopadu 2025  20:03

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Jihlava porazila Chomutov a v tabulce první hokejové ligy už je druhá

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Jihlavští hokejisté v předehrávce 26. kola první ligy porazili doma Chomutov 5:1 a po čtvrtém vítězství za sebou se posunuli už na druhé místo v neúplné tabulce. Piráti zůstali devátí.

23. listopadu 2025  19:38

Arsenal ovládl derby, Tottenhamu nastřílel čtyři góly. Aston Villa otočila na Leedsu

Eberechi Eze z Arsenalu se spoluhráči slaví vstřelený gól.

Jednoznačnou záležitost přinesl šlágr nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal v londýnském derby porazil Tottenhamem suverénně 4:1. Hattrickem se blýskl záložník Eze. Aston Villa...

23. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  19:27

Plzeňští házenkáři se dotáhli na čelo, po obratu zvítězili ve Frýdku-Místku

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo)...

Plzeňští házenkáři v 11. kole extraligy zvítězili po obratu ve druhém poločase ve Frýdku-Místku 31:28 a udrželi kontakt s vedoucí Karvinou. Strůjcem devátého vítězství Talentu z dosavadních deseti...

23. listopadu 2025  18:55

Prague Lions byli ve finále parkurového Super Cup pátí, vyhráli Rome Gladiators

Jezdec Emanuele Gaudiano z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového...

Prague Lions se znovu na pódium v parkurovém Super Cupu nedostali. V pražském finále tým manažerky Anny Kellnerové obsadil pátou příčku, měl 32 trestných bodů. Jedna chyba ho dělila od druhého místa....

23. listopadu 2025  18:51

