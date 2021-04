Pětibojař Vlach si na SP v Sofii doběhl ze čtvrté desítky pro sedmou pozici

Vlach výrazně vylepšil 17. příčku z minulého týdne v Budapešti a poprvé v kariéře v závodě SP pronikl do první desítky. Dosavadním maximem českého pětibojaře, který díky bronzové medaili z předloňského mistrovství Evropy splnil kritéria pro olympijské hry v Tokiu, bylo dvanácté místo z předloňských závodů v Káhiře a Tokiu.

„V plavání jsem podal výkon (2:10,63), na který v téhle fázi sezony mám, v šermu (bilance 14-21) to bylo horší a nechal jsem tam hodně bodů. Měl jsem pak středně složitého koníka a za jednu chybu jsem se s tím popasoval docela slušně. Do kombi jsem šel s tím, že se chci posunout co nejdál, což se celkem vydařilo. Myslím, že už rezerva moc nebyla, tam jsem podal maximum, co jsem teď mohl,“ vylíčil v nahrávce pro média Vlach.

V bulharské metropoli vyhrál Korejec Čun Un-te před domácím Robertem Kaszou a Bělorusem Iljou Palazkovem.

V pátečním finále žen obsadila Anna Roubíčková 30. místo a Veronika Novotná, jež se do závodu dostala jako náhradnice po odstoupení jedné ze soupeřek, skončila o čtyři pozice za ní. Obě české reprezentantky startovaly ve finálovém závodě poprvé, zvítězila evropská šampionka a vicemistryně světa z roku 2018 Marie Oteizaová z Francie.