Karlovy Vary jako srdce světového triatlonu. Sešli se tu světoví šampioni

Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech je jedním z mála závodů, který zůstal v roce 2020 v kalendáři Mezinárodní triatlonové unie ITU - ze sedmi závodů mistrovství světa (WTS) se uskutečnil jediný, z jedenácti Světových pohárů, které se měly do konce srpna konat, se závodilo na jediném - v Austrálii ještě před vypuknutím epidemie koronaviru.

„Také my jsme se při přípravách dostali do celé řady těžkých situací, ve kterých by bylo jednodušší závod zrušit. O to větší teď máme radost z toho, že je o CITY TRIATHLON Karlovy Vary ve světě tak velký zájem a že výrazně vzrostla jeho prestiž,“ říká Vladimír Malý, ředitel závodu.

Prvním závodem ITU po dlouhé koronavirové pauze bylo mistrovství světa v Hamburku, které se uskutečnilo minulý víkend. Ze severoněmeckého města se pak přesunula většina závodníků do Karlových Varů. Pro ukázku: na startovní listině figuruje devět závodnic z elitní desítky světového šampionátu, nechybí přitom ani aktuální světoví šampioni - Francouz Vincent Luis a Britka Georgia Taylor-Brownová.

Na ženské startovní listině figurují i Flora Duffyová (2x mistryně světa), Katie Zaferesová (loňská mistryně světa) či Jessica Learmonthová (loni druhá v sérii MS, mistryně Evropy). Podobně prestižní bude závod mužů: Jonathan Brownlee (stříbro a bronz z olympiády, mistr světa 2012) či Kristian Blummenfelt (světový rekord na střední trati).

„Fanoušci se mohou těšit na nejlépe obsazený závod v české triatlonové historii. Přáli jsme si, aby k nám někteří nejlepší závodníci z Hamburku přijeli, ale v tolik hvězd jsme ani nedoufali,“ řekl Vladimír Malý.

V tvrdé konkurenci se bude snažit uspět také šestice českých reprezentantů. Do závodu žen nastoupí Alžběta Hrušková, Tereza Zimovjanová, Petra Kuříková a Vendula Frintová, vítězka posledních dvou ročníků karlovarského závodu. Do závodu mužů nastoupí František Linduška a Jan Volár.

Na účastníky Světového poháru čeká nejprve 1500 metrů plavání ve volnočasovém areálu Rolava. Při cyklistické části, která měří 40 km, se pak dostanou do lázeňského centra města, kde absolvují sedm okruhů s náročným stoupáním. Právě kvůli němu je karlovarská trať považována za nejtěžší ve světovém triatlonovém kalendáři. Na závěr čeká triatlonisty 10km běh, který absolvují ve čtyřech okruzích vedoucích nejhezčími místy lázeňského města.

Závod mužů startuje v 10 hodin, závod žen v 15 hodin. ČT Sport bude v průběhu dne vysílat přímé vstupy, celé závody pak můžete sledovat zdarma na TriathlonLIVE.tv (s anglickým komentářem).

Počet diváků regulován nebude

Závodníci, pořadatelé i diváci se musejí připravit na některá omezení, která vyplývají z koronavirového manuálu ITU. „Budeme mít roušky nejen v budovách, ale také venku, při vstupu do všech zón budou desinfekce, depo se bude pravidelně dezinfikovat, odděleny budou vchody a východy do jednotlivých zón, nebudeme mít hromadné transfery pro závodníky, ale budeme je převážet v menších autech. Také slavnostní vyhlášení bude mít upravený průběh,“ vysvětluje Vladimír Malý.

Karlovarský závod je unikátní svou tratí, která patří k nejkrásnějším na světě a díky svému umístění v lázeňském centru města přivádí k trati tisícovky diváků. „Prostory podél trati jsou pro diváky otevřené, nevybíráme tam vstupné, takže jejich počet ani regulovat nemůžeme. Výjimkou je jediné místo - tribuna v cílové rovince, kde budeme udržovat rozestupy. Zároveň ale musíme dbát pokynů ITU, které nám ukládají stoprocentní nošení roušek pro závodníky, pořadatele a rozhodčí a také apel na diváky, aby i oni při závodě roušky měli.“

Na start se budou moci postavit také závodníci ze zemí, jejichž občané mají v tuto chvíli vstup do Česka zapovězený. „Potřebují ale negativní test na covid-19 ze země, ze které do Česka poletí. Následně musí podstoupit další test po příletu, po jehož vyhodnocení už se budou moci po Česku volně pohybovat. Musejí mít také zvací dopis od Národní sportovní agentury, který jsme pro ně ve spolupráci s Českou triatlonovou asociací zajistili. A poslední podmínkou je jejich pojištění proti následkům onemocnění covid-19,“ vysvětluje Vladimír Malý.

Závody pro všechny a večer světelná show

Závodní program odstartuje už v pátek 11. září Český pohár žáků (začátek ve 13.00 hodin), který se uskuteční ve volnočasovém areálu Rolava a jeho nejbližším okolí. Na stejném místě se v sobotu dopoledne bude konat GEIS Baby Duatlon (10.00). Ten kombinuje jízdu na kole s během a je určen dětem od jednoho roku do dvanácti let. Registrace do závodu je zdarma.

V sobotu odpoledne se pak uskuteční závod Age Groups (14.30 a 17.00), který je součástí Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu. Na závodníky čekají stejně krásné tratě a stejně profesionální zázemí jako na účastníky Světového poháru. Pouze distance budou poloviční - 700 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu.

Zpestřením sportovního programu pak bude festival světla Vary°Září, který večer rozzáří ikonické karlovarské budovy světelnými a laserovými projekcemi, z nichž jedna bude věnována také City Triathlonu Karlovy Vary.