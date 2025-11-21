Fernstädtová dojela na olympijské dráze v Cortině sedmá v SP skeletonistek

  16:35
Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila na úvod Světového poháru sedmé místo. V novém ledovém korytu pro olympijské hry v Cortině d’Ampezzo zvítězila Němka Jacqueline Pfeiferová, česká reprezentantka byla v součtu dvou kol o 97 setin sekundy pomalejší.

Anna Fernstädtová na MS ve skeletonu. | foto: Reuters

Bronzová medailistka z letošního mistrovství světa Fernstädtová byla po úvodní jízdě devátá. Startovní mezičas měla přitom tradičně pomalejší, až šestadvacátý. V druhé jízdě se však díky pátému času o dvě místa posunula.

V Cortině osmadvacetiletá česká skeletonistka o tři desetiny sekundy předčila nizozemskou mistryni světa Kimberley Bosovou, která byla jedenáctá. Další přemožitelka Fernstädtové z březnového šampionátu Mystique Roová z USA dokonce ani nepostoupila do druhého kola a obsadila 26. místo.

O 23 setin sekundy za krajankou Pfeiferovou dojela na druhé pozici Hannah Neiseová, která bude v Itálii v únoru obhajovat olympijské zlato. Vítězka minulé sezony SP Rakušanka Janine Flocková zahájila sezonu čtvrtým místem.

Soutěžní premiéru skeletonistů v nové olympijské dráze zvládl nejlépe Brit Matt Weston. Úřadující mistr světa vykročil vítězstvím za obhajobou celkového prvenství ve Světovém poháru. Timon Drahoňovský pokazil první kolo a obsadil předposlední 34. místo.

Od 18:00 se čeští reprezentanti v Cortině zúčastní ještě závodu smíšených družstev.

SP v jízdě na skeletonu v Cortině d’Ampezzo (Itálie)

Muži: 1. Weston (Brit.) 1:53,84 (56,89+56,95), 2. Maier (Rak.) -0,15 (56,90+57,09), 3. Jin Čeng (Čína) -0,18 (56,79+57,23), ...34. Drahoňovský (ČR) 58,96.

Ženy: 1. Pfeiferová 1:55,93 (57,99+57,94), 2. Neiseová (obě Něm.) -0,23 (58,07+58,09), 3. Meylemansová (Belg.) -0,32 (58,23+58,02), ...7. Fernstädtová (ČR) -0,97 (58,66+58,24).

18:00 smíšená družstva.

