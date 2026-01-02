Devětadvacetiletá rodačka z Prahy ve Winterbergu dosáhla v první jízdě šestého času, druhou zvládla ještě lépe a v součtu ji předčily pouze Rakušanka Janine Flocková a Američanka Mystique Roová. Od vítězné Flockové a zároveň premiérového triumfu v SP dělilo Fernstädtová 61 setin sekundy.
Světový pohár ve Winterbergu v pátek komplikovalo husté sněžení. Závod mužů pořadatelé po prvním kole kvůli velkému množství sněhu v ledovém korytu přerušili a nakonec zrušili, stejně jako večerní soutěž smíšených dvojic.
Ženy se vydaly do pátého pohárového dílu olympijské sezony o hodinu později oproti plánu. Fernstädtová loni v německém středisku získala stříbro. Tentokrát byla v polovině soutěže šestá o půl sekundy za Roovou, ve druhé jízdě předvedla druhý nejlepší čas. Díky třetímu bronzu ve Světovém poháru si polepšila o jednu příčku v průběžném hodnocení a je čtvrtá. Do čela se dostala Flocková a po 15. triumfu v kariéře se přiblížila čtvrtému celkovému prvenství.
Během příštího víkendu bude hostit šestý závod SP Svatý Mořic, což bude zároveň mistrovstvím Evropy. Generálku na olympijské hry pak skeletonistky absolvují při finále Světového poháru v Altenbergu.
Závod mužů bez Timona Drahoňovského výrazně poznamenalo vytrvalé sněžení. Lídr SP Matt Weston, jenž z dosavadních čtyř závodů tři vyhrál a jednou byl druhý, už v polovině trati výrazně zaostával a nakonec zaznamenal až osmý čas. Nejrychlejší byl překvapivě Rakušan Alexander Schlintner, který startoval až jako poslední a jeho dosud nejlepším umístěním v sezoně byla 19. pozice. Nepříznivé počasí ho však o životní výsledek připravilo.
SP v jízdě na skeletonu ve Winterbergu (Německo)
Ženy: 1. Flocková (Rak.) 2:00,22 (1:00,38+59,84), 2. Roová (USA) -0,38 (1:00,34+1:00,26), 3. Fernstädtová (ČR) -0,61 (1:00,85+59,98).
Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Flocková 1034, 2. Meylemansová (Belg.) 1018, 3. Pfeiferová (Něm.) 929, 4. Fernstädtová 914.