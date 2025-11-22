Jílek i Sáblíková dojeli v Calgary v první desítce, oproti úvodu SP si ale pohoršili

Devatenáctiletý Jílek si před týdnem v USA vytvořil časem 6.02,78 osobní rekord a nestačil pouze na Timothyho Loubineauda z Francie, jenž překonal světový rekord. O sedm dní později v Calgary se českému reprezentantovi tolik nedařilo.
„Závod se mi nepovedl podle představ. Už dopoledne jsem se necítil úplně nejlépe. Možná na mě něco leze, ale nejsem si ještě jistý,“ řekl Jílek v nahrávce pro média.
|
Jílek vlétl do Světového poháru druhým místem na trati 5000 metrů
Jílek se představil v šesté z osmi rozjížděk, v polovině trati byl druhý, ale v závěru začal výrazně ztrácet. Prohrál se zkušeným Nizozemcem Chrisem Huizingou a v cíli byl průběžně třetí. Podle očekávání jej poté překonali i další soupeři. Svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina zajel čas 6:08,06 a byl o více než pět sekund pomalejší než v Salt Lake City.
„Prvních sedm kol bylo podle plánu. Chtěl jsem závod rozjet trochu pomaleji a pak začít zrychlovat. Začal jsem ale zpomalovat a vše se pokazilo,“ uvedl pětinásobný juniorský mistr světa v inline bruslení.
Premiérový triumf v SP v kariéře si v Calgary připsal Dawson, jenž se ještě v polovině trati držel na průběžném 11. místě, ale skvěle zvládl finiš. Pětadvacetiletý Američan vytvořil časem 6:01,84 nový rekord dráhy a druhého Sandera Eitrema porazil o dvě setiny sekundy. Třetí skončil domácí Ted-Jan Bloemen, čtvrtý Loubineaud. Jílek klesl v SP na čtvrté místo, vede Dawson.
|
Světový pohár v rychlobruslení Calgary 2025: program, výsledky, Češi
Osmatřicetiletá Sáblíková byla před týdnem v Salt Lake City šestá, v Kanadě si o tři místa pohoršila. Trojnásobná olympijská vítězka zajela v Calgary čas 4:00,48 a oproti prvnímu dílu SP byla o dvě sekundy pomalejší. Za vítěznou Beuneovou zaostala Sáblíková o více než šest sekund.
„Prvních čtyři pět kol se mi jelo dobře, na mě to bylo dobré. Poslední dvě kola mi ale ztuhly nohy a nemohla jsem jet. Totálně jsem vybouchla, a proto byl čas nad čtyři (minuty). Jinak jsem jela na čas 3:59, což by bylo páté šesté místo,“ řekla Sáblíková.
Druhé místo v Calgary obsadila Norka Ragne Wiklundová, třetí dojela Valerie Maltaisová z Kanady. Sáblíková je v průběžném pořadí poháru sedmá.
Světový pohár v rychlobruslení v Calgary
Muži:
5000 m: 1. Dawson (USA) 6:01,84, 2. Eitrem (Nor.) 6:01,86, 3. Bloemen (Kan.) 6:02,26, ...7. Jílek 6:08,06, divize B: 46. Procházka (oba ČR) 6:45,90.
Ženy:
3000 m: 1. Beuneová (Niz.) 3:54,42, 2. Wiklundová (Nor.) 3:55,25, 3. Maltaisová (Kan.) 3:56,45, ...9. Sáblíková 4:00,48, ...divize B: 10. Zdráhalová 4:01,00, 31. Korvasová 4:11,03, 35. Kuršová (všechny ČR) 4:15,44.