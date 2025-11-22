Jílek i Sáblíková dojeli v Calgary v první desítce, oproti úvodu SP si ale pohoršili

Rychlobruslař Metoděj Jílek dojel sedmý v závodu na 5000 metrů na Světovém poháru v Calgary a nedokázal tak navázat na druhé místo ze Salt Lake City v minulém týdnu. Pohoršila si také Martina Sáblíková, která skončila devátá na trati 3000 metrů. Zvítězili Američan Casey Dawson a Joy Beuneová z Nizozemska, která byla nejrychlejší i v úvodním závodu seriálu.

Rychlobruslař Metoděj Jílek jede závod na 5000 metrů v Calgary. | foto: Reuters

Devatenáctiletý Jílek si před týdnem v USA vytvořil časem 6.02,78 osobní rekord a nestačil pouze na Timothyho Loubineauda z Francie, jenž překonal světový rekord. O sedm dní později v Calgary se českému reprezentantovi tolik nedařilo.

„Závod se mi nepovedl podle představ. Už dopoledne jsem se necítil úplně nejlépe. Možná na mě něco leze, ale nejsem si ještě jistý,“ řekl Jílek v nahrávce pro média.

Jílek vlétl do Světového poháru druhým místem na trati 5000 metrů

Jílek se představil v šesté z osmi rozjížděk, v polovině trati byl druhý, ale v závěru začal výrazně ztrácet. Prohrál se zkušeným Nizozemcem Chrisem Huizingou a v cíli byl průběžně třetí. Podle očekávání jej poté překonali i další soupeři. Svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina zajel čas 6:08,06 a byl o více než pět sekund pomalejší než v Salt Lake City.

„Prvních sedm kol bylo podle plánu. Chtěl jsem závod rozjet trochu pomaleji a pak začít zrychlovat. Začal jsem ale zpomalovat a vše se pokazilo,“ uvedl pětinásobný juniorský mistr světa v inline bruslení.

Premiérový triumf v SP v kariéře si v Calgary připsal Dawson, jenž se ještě v polovině trati držel na průběžném 11. místě, ale skvěle zvládl finiš. Pětadvacetiletý Američan vytvořil časem 6:01,84 nový rekord dráhy a druhého Sandera Eitrema porazil o dvě setiny sekundy. Třetí skončil domácí Ted-Jan Bloemen, čtvrtý Loubineaud. Jílek klesl v SP na čtvrté místo, vede Dawson.

Světový pohár v rychlobruslení Calgary 2025: program, výsledky, Češi

Osmatřicetiletá Sáblíková byla před týdnem v Salt Lake City šestá, v Kanadě si o tři místa pohoršila. Trojnásobná olympijská vítězka zajela v Calgary čas 4:00,48 a oproti prvnímu dílu SP byla o dvě sekundy pomalejší. Za vítěznou Beuneovou zaostala Sáblíková o více než šest sekund.

„Prvních čtyři pět kol se mi jelo dobře, na mě to bylo dobré. Poslední dvě kola mi ale ztuhly nohy a nemohla jsem jet. Totálně jsem vybouchla, a proto byl čas nad čtyři (minuty). Jinak jsem jela na čas 3:59, což by bylo páté šesté místo,“ řekla Sáblíková.

Druhé místo v Calgary obsadila Norka Ragne Wiklundová, třetí dojela Valerie Maltaisová z Kanady. Sáblíková je v průběžném pořadí poháru sedmá.

Světový pohár v rychlobruslení v Calgary

Muži:
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:06,00, 2. De Boo 1:06,11, 3. Wennemars (oba Niz.) 1:06,44, ...divize B: 39. Stodola (ČR) 1:13,28.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Stolz 120, 2. De Boo 102, 3. Žurek (Pol.) 92.

5000 m: 1. Dawson (USA) 6:01,84, 2. Eitrem (Nor.) 6:01,86, 3. Bloemen (Kan.) 6:02,26, ...7. Jílek 6:08,06, divize B: 46. Procházka (oba ČR) 6:45,90.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Dawson a Loubineaud (Fr.) oba 103, 3. Eitrem 102, 4. Jílek 90.

Ženy:
1000 m: 1. Koková 1:12,36, 2. Greveltová 1:13,14, 3. Fledderusová (všechni Niz.) 1:13,33, ...divize B: 4. Zdráhalová 1:14,70, 39. Antošová (obě ČR) 1:20,05.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Koková 114, 2. Leerdamová (Niz.) 103, 3. Fledderusová 91, ...26. Zdráhalová 33.

3000 m: 1. Beuneová (Niz.) 3:54,42, 2. Wiklundová (Nor.) 3:55,25, 3. Maltaisová (Kan.) 3:56,45, ...9. Sáblíková 4:00,48, ...divize B: 10. Zdráhalová 4:01,00, 31. Korvasová 4:11,03, 35. Kuršová (všechny ČR) 4:15,44.
Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Beuneová 120, 2. Maltaisová a Wiklundová obě 102, ...7. Sáblíková 70, 30. Zdráhalová 28.

Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií

Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč...

Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí...

21. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:36

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

