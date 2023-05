Lezecká elita v Praze. Blíží se Světový pohár v boulderingu, přípravy vrcholí

„Už se těšíme,“ říká Jan Bloudek, předseda svazu. „Samozřejmě přípravy jsou trochu hektické, práce je spousta. Ale chystáme se už od podzimu, takže to zvládáme.“

Bylo by asi zbytečné vypisovat všechna jména, která do Prahy dorazí.

Až na drobné výjimky přijedou ti nejlepší, vítězové Světových poháru, světových či evropských šampionátů.

„Z nejlepší dvacítky žebříčku skoro nikdo nechybí. Lépe obsazený závod si těžko dovedu představit,“ vyhlíží Bloudek.

Pro domácí fanoušky je pochopitelně největším lákadlem Ondra. Jeho nejsilnější disciplínou je sice lezení na obtížnost, i v boulderingu si už ale připsal spoustu úspěchů. Ten nejčerstvější loni na mistrovství Evropy v Mnichově, kde bral bronz.

Český lezec Adam Ondra topuje na třetím boulderu v úvodní části kombinace na mistrovství Evropy v Mnichově.

„Pokud by to byl Světový pohár v obtížnosti, tak by jakékoliv jiné umístění než medaile bylo zklamání. Bouldering je specifická disciplína, hlavní bude postoupit z kvalifikace. I v ní mě ale nečeká nic lehkého,“ varuje Ondra, v Mnichově mimo jiné i zlatý muž z obtížnosti a stříbrný z kombinace.

Pro Ondru půjde o první letošní závodní start. Dosud lezl jen na přírodních skalách či trénoval směrem právě k domácí zastávce seriálu a srpnovému mistrovství světa v Bernu, z nějž se může kvalifikovat na olympijské hry v Paříži 2024.

„Už se proto moc těším. Světový pohár se navíc do Česka vrací po dlouhých čtrnácti letech, takže to je takové dvojnásobné nadšení,“ líčí třicetiletý lezec.

Kromě něj se na stěně představí dalších jedenáct českých zástupců. Vzhledem k pořadatelství má reprezentace možnost nasadit šest mužů a žen.

Představí se proto řada mladých talentů, dalšími oporami by měly být Eliška Adamovská, pátá v boulderingu na mistrovství Evropy, či Michaela Smetanová. I v jejich případě bude ale hlavní postoupit z kvalifikace.

Lezení je občas loterie, což si všichni uvědomují.

„Lezecká špička je obrovsky vyrovnaná, nechceme naše závodníky nějak dostávat pod tlak,“ říká Bloudek. „Pro mě budou příjemné jakékoliv body, které se podaří získat. Pokud se podaří semifinále, půjde o obrovský úspěch. Dál už jde o loterii. Obrovsky záleží, jak je to postavené, jak to komu sedne. Navíc je potřeba brát v úvahu, že naši závodníci mají lepší výsledky v obtížnosti.“

Bohatý program

Na Letné v tuto chvíli probíhají práce na tribunách a pódiu, brzy dojde také na stěnu.

„Stavěči nastupují už tuto neděli, aby měli pět dní na přípravu cest na všechna kola. Od pondělka navazuje ozvučení, osvětlení, výzdoba areálu,“ popisuje Jiří Fousek, projektový manažer závodu.

Česká lezkyně Eliška Adamovská ve finále boulderingu na multisportovním evropském šampionátu v Mnichově

Podle něj je v současnosti na sobotu a neděli, kdy se odehrají semifinále a finále, prodáno na každý den kolem 2500 vstupenek. Na páteční kvalifikace je vstup volný.

„Nejlepší vstupenky na stání i na tribunu se plní. Může se stát, že těsně před akcí už budou nejlepší místa obsazená. Navíc budeme mírně zdražovat, takže bych doporučil, aby lidé nenechávali koupi na poslední chvíli,“ dodává Fousek. Vstupenky je možné pořídit online přes oficiální stránky pražského Světového poháru.

Diváky láká také na bohatý doprovodný program. Soutěže, možnost vyzkoušet si lezení, gastro zóna, přednášky, živá hudba. Bude toho spousta.

„Věřím, že i když je mezi semifinále a finále třeba pětihodinová pauza, tak se lidé i během ní zabaví,“ říká Fousek. „Naším cílem je, že by se měli pobavit jak skalní fanoušci lezení, tak i ti, kteří půjdou po pláni a zjistí, že tam taková akce je.“

Tím největším lákadlem jsou ale špičkové výkony sportovců. Podle přihlášek by o ně neměla být nouze.