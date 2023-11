Světový pohár bobistů mohou jezdit tři české posádky, podělí si čtyři piloty

Český tým posílila ze Slovenska Patrícia Tajcnárová, která bude v monobobu zatím startovat v Evropském poháru a na vrcholných juniorských akcích.

Trenér Dawid Kupczyk považuje rozšíření kvóty v elitním seriálu za úspěch. „Je to hodně velký posun. Máme tři piloty v top 25. Je to super, ale je problém s materiálem,“ řekl. Tým má k dispozici špičkové dvojboby a jeden výborný čtyřbob. „Zbytek je dobrý, ale jsou to staré boby,“ poznamenal trenér.

Postupně se v interních testech rozhodne, kdo bude mezi piloty jedničkou. Aktuálně je celý mužský tým na soustředění v německém Altenbergu, odkud si piloti odskočili na otočku na setkání s novináři do Prahy. Trénuje i dlouholetý lídr týmu Dvořák, jenž minulou sezonu kvůli operaci kolena ukončil předčasně. „Budu se soustředit víc na čtyřbob, kde by se to moje lehčí omezení mohlo rozptýlit mezi posádku,“ plánoval.

Je rád, že se tým rozrostl. Úvodní závod Světového poháru, který se uskuteční příští týden v Číně, český tým vynechá. „Vychází to na hodně peněz. Je to nastavené tak, že chceme, aby jezdilo více posádek,“ řekl Dvořák.

Český čtyřbob ve složení Adam Dobeš, Michal Dobeš, Ondřej Hrázdil a Dominik Záleský

Na MS by se chtěl kvalifikovat Dobeš, který skončil letos v únoru patnáctý. „Chtěl bych minimálně zopakovat výsledek z mistrovství světa, to by pro mě byl velký úspěch. A budu se snažit co nejvíc prohánět Dominika,“ uvedl.

Především roli brzdaře měl v minulé sezoně Procházka, který nyní povýšil na pilota. „Tam se cítím nejlíp. Situace, že jsem skákal klukům z křídla, byla daná tím, že ostatní kluci byli noví, potřebovali si to ošahat. Tak jsem zaskočil,“ řekl.

Na úvod Světového poháru si rozdělí nasazení s Běhounkem, který se chystá především na lednové juniorské mistrovství světa ve Svatém Mořici. Na této švýcarské dráze před tím pojede Světový pohár. „Takže bychom tam měli být rozježdění a měli bychom tam dostat i materiální podporu. Na juniorském mistrovství světa bychom chtěli top 6,“ prohlásil Běhounek.

Dominik Dvořák a Jakub Nosek během druhého závodu Světového poháru v Innsbrucku.

Juniorský šampionát bude vrcholem sezony také pro jedenadvacetiletou Tajcnárovou, která dosud reprezentovala Slovensko, ale nebyla spokojená s přístupem tamního svazu.

„Vydání licence mi podmínili tím, že si koupím vlastní bob a veškeré technické zařízení. A ještě mi pak dali podepsat papír, že se vzdávám všech nároků na podporu od svazu,“ uvedla.

Když se situace nezměnila, přijala nabídku českého týmu. „Za ty čtyři, pět měsíců, co s ním spolupracuji, jsem dostala víc podpory než na Slovensku,“ řekla pilotka, která byla desátá na juniorském MS a sedmá na ME této věkové kategorie. V této sezoně by se ráda kvalifikovala i na seniorský šampionát a vyjela si pro příští rok kvótu do SP. Vedle monobobu bude pilotovat i dvojbob.