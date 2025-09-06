Finále na závěrečném SP v Augsburgu pojedou v kanoi Chaloupka a Král

  16:36
Ve finále závěrečného závodu Světového poháru v Augsburgu v kategorii kanoistů bude mít český vodní slalom zastoupení jen mezi muži. Mezi elitní dvanáctku postoupili Václav Chaloupka a Adam Král.

Zklamaný Václav Chaloupka po finálové jízdě na mistrovství Evropy | foto: Kanoe.cz/Jakub Duřt

V ženském semifinále skončily sestry Gabriela a Martina Satkovy i Adriana Morenová, neuspěl ani Vojtěch Heger. Jízdy o medaile začnou po 16. hodině.

Heger byl před finále seriálu nejvýše umístěným Čechem v kategorii C1 na 12. příčce, ale v semifinále skončil se čtyřmi trestnými sekundami sedmnáctý. Čistě kanál v Augsburgu neprojely ani sestry Satkovy. Gabriela se dotkla branky dvakrát a obsadila 19. místo, Martina po jedné chybě skončila hned za ní. V pátek mezi kajakářkami byla Gabriela Satková devátá.

Někteří čeští reprezentanti včetně Jiřího Prskavce závody v Německu, které jsou posledním testem před mistrovstvím světa, vynechali.

