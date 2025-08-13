Znovu bronzoví florbalisté! Medaili na Světových hrál vystřílel Zubek

Florbalisté prakticky rozhodli zápas o bronz už v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Hvězdou utkání byl Adam Zubek, jenž do 17. minuty zkompletoval hattrick a připsal si asistenci. Dvě přihrávky zaznamenal Filip Langer a zakončil turnaj s 22 body z pěti utkání. Svěřenci trenéra Jaroslava Berky navázali na bronz z prosincového mistrovství světa ve Švédsku a třetí místo z předchozích Světových her v americkém Birminghamu v roce 2022.
Při premiéře florbalu žen na vrcholné akci neolympijských sportů těsně nedosáhly na medaili české reprezentantky, kterým Švýcarky oplatily porážku ze souboje o bronz na MS v Singapuru 2023. Výběr trenéra Lukáše Procházky šel do třetí části s třígólovým mankem. Zápas ještě dvěma góly zdramatizoval, ale čtvrt minuty před koncem Šárka Staňková v nadějné příležitosti na vyrovnání nedosáhla.
V minulých dnech vybojovali v Čcheng-tu stříbrné medaile orientační běžec Tomáš Křivda a inline hokejisté a bronz smíšená štafeta orientačních běžců.