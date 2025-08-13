Znovu bronzoví florbalisté! Medaili na Světových hrál vystřílel Zubek

Autor: ,
  8:38
Florbalisté obhájili na Světových hrách bronz, po výhře 7:2 nad Švýcarskem získali pro českou výpravu v Čcheng-tu čtvrtou medaili. Na cenný kov nedosáhly v Číně jejich reprezentační kolegyně, v duelu o třetí místo podlehly Švýcarkám 3:4.

Adam Zubek (vpravo) slaví branku se spoluhráčem Filipem Langerem. | foto: Reuters

Florbalisté prakticky rozhodli zápas o bronz už v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Hvězdou utkání byl Adam Zubek, jenž do 17. minuty zkompletoval hattrick a připsal si asistenci. Dvě přihrávky zaznamenal Filip Langer a zakončil turnaj s 22 body z pěti utkání. Svěřenci trenéra Jaroslava Berky navázali na bronz z prosincového mistrovství světa ve Švédsku a třetí místo z předchozích Světových her v americkém Birminghamu v roce 2022.

Při premiéře florbalu žen na vrcholné akci neolympijských sportů těsně nedosáhly na medaili české reprezentantky, kterým Švýcarky oplatily porážku ze souboje o bronz na MS v Singapuru 2023. Výběr trenéra Lukáše Procházky šel do třetí části s třígólovým mankem. Zápas ještě dvěma góly zdramatizoval, ale čtvrt minuty před koncem Šárka Staňková v nadějné příležitosti na vyrovnání nedosáhla.

V minulých dnech vybojovali v Čcheng-tu stříbrné medaile orientační běžec Tomáš Křivda a inline hokejisté a bronz smíšená štafeta orientačních běžců.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brumov vs. ProstějovFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Brumov vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 20.00
  • 9.89
  • 1.07
Lanžhot vs. OpavaFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Lanžhot vs. Opava //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 15.20
  • 8.70
  • 1.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Ztracená generace. Měli nahradit legendy, místo toho se Němec, Rus a Řek trápí

Jeden prohlásil: „Nikdy jsem se necítil tak prázdný. Ve všem, co dělám, postrádám radost.“ Druhý si posteskl: „Bojuju mnoho válek. Opravdu mě bolí, že se nacházím v takové situaci.“ A třetí s týmem...

13. srpna 2025  8:42

Znovu bronzoví florbalisté! Medaili na Světových hrál vystřílel Zubek

Florbalisté obhájili na Světových hrách bronz, po výhře 7:2 nad Švýcarskem získali pro českou výpravu v Čcheng-tu čtvrtou medaili. Na cenný kov nedosáhly v Číně jejich reprezentační kolegyně, v duelu...

13. srpna 2025  8:38

Program a výsledky Plzně v evropských pohárech 2025/26

Cesta fotbalistů Viktorie Plzeň v Lize mistrů 2025/26 skončila. Po úspěšném obratu se Servette Ženeva nestačili ve třetím předkole na skotské Rangers. V prvním utkání dostali svěřenci Miroslava...

13. srpna 2025

Krejčíková a Lehečka si v Cincinnati zahrají osmifinále. Menšík vzdal, končí i Muchová

Letos poprvé vyhrála tři zápasy za sebou, díky čemuž se Barbora Krejčíková probojovala do osmifinále turnaje v Cincinnati. Sedmnáctiletou domácí tenistku Ivu Jovicovou, zdolala 6:4, 3:6 a 6:2. Ve 3....

12. srpna 2025  23:24,  aktualizováno  13.8 7:58

To mohlo klapnout. I když Plzeň v Lize mistrů nebude, zjistila: jde to i bez Šulce

Taky jste najednou měli dojem, že to přece jen může klapnout? Pouze za poločas dvanáct střel. Z toho jedna gólová. Čtyři rohy. Minimálně tři velké šance. Taky osmnáct doteků v soupeřově vápně je...

13. srpna 2025  7:29

Baňky poprvé v Edenu. Fotbalistky Slavie vyhlížejí start ligy. A pátý titul v řadě?

Když hrály fotbalistky Slavie letos v květnu v pražském Edenu naposledy, zvítězily 5:0 a získaly mistrovský titul. Teď si atmosféru velkého stadionu zopakují. Jen ne proti Spartě, nýbrž Baníku...

13. srpna 2025  6:59

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

13. srpna 2025

Olomouc zná soupeře pro boj o Evropskou ligu, vyzve švédské Malmö. Slovan prohrál

Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu...

12. srpna 2025  23:30

Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat

Za pár dnů mu bude čtyřiasedmdesát a ve fotbale prožil vlastně všechno. Jen Liga mistrů Miroslavu Koubkovi, trenérovi fotbalové Plzně, stále uniká. „Sen, který se mi už nenaplní,“ naznačil po úterním...

12. srpna 2025  22:59

Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála ve druhém utkání Hlinka Gretzky Cupu v Brně s Finskem 1:4. Seveřané rozhodli o výhře dvěma proměněnými přesilovkami ve druhé třetině. Domácí tým před...

12. srpna 2025  22:28

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

12. srpna 2025,  aktualizováno  21:44

Vadlejcha trápí problémy s kolenem. Před mistrovstvím světa už závodit nebude

Oštěpař Jakub Vadlejch už do zářijového mistrovství světa závodit nebude. Po mítinku v Banské Bystrici dal přednost přípravě, uvedl pro ČTK reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. Stříbrný olympijský...

12. srpna 2025  10:21,  aktualizováno  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.