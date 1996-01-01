Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla opravdu pestrá. Kromě florbalu, lezení na rychlost či inline hokeje se rozdávaly medaile i v závodech dronů či soutěžním zachraňování.
Autor: Xinhua/Čang Li-jün
ZÁCHRANA TONOUCÍHO. Od premiérového představení disciplíny na Světových hrách uběhlo už 40 let. Princip je jednoduchý, závodníci mají prokázat své záchranářské dovednosti, které zahrnují mimo jiné vlečení figuríny se záchranným kruhem.
Autor: Xinhua/Ťiang Chan
Oranžové figuríny musejí připomínat člověka a mít rysy, které jsou nezbytné pro záchranu a resuscitaci. Na hlavě tak najdete oči, nos i ústa.
Autor: Xinhua
ZÁVODY DRONŮ. Tato unikátní disciplína měla svou premiéru na Světových hrách 2022 v Birminghamu. Kvůli lepší kontrole stroje i autentičtějšímu diváckému zážitku používají piloti speciální brýle, které snímají živý obraz z dronu v reálném čase.
Autor: Go Nakamura, Reuters
Drony během závodů dosahují rychlosti až 150 km/h. Řízení takových strojů vyžaduje hbité ruce a velmi rychlé reflexy. V Čcheng-tu si nejlépe vedl Japonec Juki Hašimoto (vpravo).
Autor: Go Nakamura, Reuters
Ne vždy zvládne dron dorazit až do cíle. V takovém případě musí zakročit organizátoři, aby stroj uhasili.
Autor: Go Nakamura, Reuters
CHEERLEADING. Roztleskávačky a roztleskávače znáte spíše ze sportovních stadionů a hal, kde nápaditými tanečními a gymnastickými kreacemi podporují domácí tým. Na Světových hrách se sportovkyně v této disciplíně představily vůbec poprvé.
Autor: Lisi Niesner, Reuters
PODVODNÍ SPORTY. Potápění by do této škatulky zařadil asi každý. Ale patří tam také závody s ploutvemi, tedy vůbec nejrychlejší plavecká klání. V rámci některých jsou plavci vybaveni také šnorchly jako například Johanna Schikoraová z Německa.
Autor: Reuters
JU-JITSU. Tato forma sebeobrany čerpá z juda, karate a aikida a je dělena do několika disciplín. Na snímku můžete vidět tzv. formy, kdy dva sportovci ze stejného týmu předvádí různé techniky sebeobrany a odzbrojení.
Autor: Reuters
PŘETAHOVÁNÍ LANEM. Sportovní klasika, jejíž historie sahá až do starověkého Řecka. V současnosti v ní excelují reprezentace Švýcarska, v Čcheng-tu získaly zlato a dvě stříbra.
Autor: Xinhua/Li Bo
ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ. Vůbec poprvé byly plnohodnotně zařazeny do programu Světových her. Není divu, vždyť unikátní lodě zdobené dračími prvky mají kořeny právě v Číně. V Čcheng-tu se závodilo na 200, 500 a 2 000 metrů.
Autor: Reuters
LYONNAISE. Že vám sport na fotce připomíná klasický pétanque? Omyl! Jedná se o jeho méně známou úpravu. Na Světových hrách se hra známá také jako „lyonské koule“ představila poprvé už v roce 1997.
Autor: Xinhua/Čchen Pin
A o co vlastně jde? Sportovci se před hodem musí rozeběhnout a hází pouze jednou koulí s cílem trefit cílovou kuličku.
Autor: Xinhua/Čchen Pin
DISCGOLF. Golfové hole a míček nahradí ruce a létající talíř. Místo jamek se pak soutěžící trefují do koše. Na Světových hrách soutěžily smíšené týmy, Česko reprezentovali čtrnáctiletá Kristýna Jurčíková a devatenáctiletý Petr Striegler (na snímku), kteří skončili šestí.
Autor: Xinhua/Čchen Sin-po
MOTOSURFING (JETSURFING). Debutující disciplína na Světových hrách, ve které závodníci jednou na surfu opatřeném tryskovým motorem. Ten pak řídí pomocí ovladače.
Autor: Reuters
Zajímavostí je, že jetsurfové prkno je českým vynálezem. Vyrobil ho Martin Šula, absolvent Vysokého učení technického v Brně.
Autor: Reuters
A že se jedná o český sport, na Světových hrách potvrdili Lukáš Záhorský a Eliška Matoušková, kteří vyhráli své individuální závody a společně i soutěž smíšených dvojic.
Autor: Reuters
KANOEPOLO. Tato varianta póla na kánoích se představila na Světových hrách už před dvaceti lety. Dva pětičlenné týmy se snaží trefit míč do branky, která je na rozdíl od vodního póla dva metry nad zemí.
Autor: Edgar Su, Reuters
Stejně jako klasické vodní polo je kanoepolo velmi kontaktní a soubojový sport. Sportovci jsou proto chráněni třeba obličejovým košíkem.
Autor: Edgar Su, Reuters
KANOISTICKÝ MARATON. Další pokus o nalákání diváků na kanoistiku? Kanoistický maraton kombinuje dlouhou trať na vodě s přenášením kanoe po souši.
Autor: Reuters
WUSHU. Znáte ho spíše pod názvem kung-fu a jde o souhrnný název všech čínských bojových stylů. V Čcheng-tu se v rámci Wushu soutěžilo v mnoha disciplínách. Araya Tomohiro (na snímku) získal stříbro v takzvaném Taijiquan-Taijijian. Tento styl kombinuje cvičení taj či s užitím čínského meče.
Autor: Xinhua/Sü Su-chuej
ULTIMATE FRISBEE. Smíšená disciplína, která se hraje na hřišti o rozměrech 100 krát 37 metrů. V akci je sedm hráčů (buď ve složení čtyři ženy a tři muži, nebo tři muži a čtyři ženy) a ti se snaží chytit disk v koncové zóně soupeře. Když se jim to povede, mohou slavit gól, k výhře jich potřebují dát třináct.
Autor: Lisi Niesner, Reuters
KULEČNÍK. Číňanka Liou Ša-ša bojovala v disciplíně Ten Ball, v níž bílá koule musí vždy nejprve zasáhnout kouli s nejnižším číslem na stole. Kromě této disciplíny se soutěžilo na Světových hrách také v caromu (indickém kulečníku) a snookeru.
Autor: Reuters
PLÁŽOVÁ HÁZENÁ. Na rozdíl od klasické házené hrají týmy po čtyřech hráčích na sety a místo gólů se počítají body. Za obzvláště povedený zásah do branky je možné přičíst i dva body.
Autor: Xinhua/Liou Kchun
Vzhledem k povaze povrchu je logicky skoro nemožné driblovat. Písek však umožňuje hráčům pouštět se do akrobaticky zajímavých střel a hodů.
Autor: Reuters
PARKOUR. Dostat se z jednoho konce dráhy na druhý. Že se vám to zdá snadné? To jste na omylu. Parkouristé překonávají překážky a nástrahy díky dlouhým skokům a akrobatickým trikům. Na Světových hrách se soutěží ve dvou disciplínách. V rychlosti musí závodníci zdolat dráhu v co nejkratším čase, ve freestylu zase záleží na okázalosti skoků a triků.
Autor: Reuters
SKUPINOVÉ CVIČENÍ. V této kategorii se skrývá několik náročných disciplín jako je aerobik, skoky na trampolíně a akrobatická gymnastika (na snímku). Skupiny musí předvést neuvěřitelnou sílu, flexibilitu a hlavně koordinaci, aby porotu uchvátily.
Autor: Reuters
SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ. Disciplíny na trampolíně jsou už přes dvacet let také na programu olympijských her. Sportovci mohou soutěžit jednotlivě nebo ve dvojicích jako na snímku. Synchronizované skoky vyžadují neuvěřitelnou koordinaci s partnerem, každá chyba nebo odchylka je viditelná a rozhodčí je nekompromisně trestají.
Autor: Reuters
WAKEBOARDING. Tato vodní obdoba snowboardingu se vyskytuje na Světových hrách už od roku 2001. Závodníci na prknech jsou taženi lanem a musí překonávat různé konstrukce, rampy a zábradlí. Hodnotí se rychlost i kreativita, s jakou závodníci překážky překonají. Běžně táhne závodníka na laně loď, v Čcheng-tu bylo letos poprvé použito táhnutí speciálním kabelem.
Autor: Reuters
FLAG FOOTBALL. Můžete ho znát jako bezkontaktní variantu amerického fotbalu. Místo tvrdého „skládání“ soupeře na zem mu stačí odebrat praporek zavěšený u pasu. Na Světových hrách se poprvé představil před třemi lety a stále roste na popularitě, což dokazuje i zařazení do programu LOH 2028 v Los Angeles.
Autor: Xinhua/Čchen Pin
KORFBAL. Sport připomínající basketbal vznikl před více než 120 lety v Nizozemsku. Dva týmy po osmi hráčích (čtyři muži a čtyři ženy) jsou rozděleny do dvou zón a snaží se trefovat do koše (viz obrázek). Letošní Světové hry poprvé uvedly i plážovou variantu tohoto sportu.
Autor: Xinhua/Ťiang Kche-chung
FISTBALL. Jak už napovídá název, tato hra podobná volejbalu se zaměřuje na údery míče pěstí. Oproti klasické odbíjené je však hřiště na fistball několikanásobně větší, proto pravidla umožňují míči před úderem jednou dopadnout. Na Světových hrách má dlouholetou tradici, poprvé se zde fistball objevil už v roce 1985!
Autor: International Fistball Association
SOFTBALL. Pro české fanoušky možná nejznámější sport na Světových hrách. Vždyť letos v červnu čeští softbalisté potřinácté ovládli mistrovství Evropy. A kontinentální šampionát žen vypukne už za několik týdnů v Praze.
Autor: Go Nakamura, Reuters
Od roku 1996 se softball v nepravidelných intervalech objevuje i na letních olympijských hrách. V Los Angeles ho fanoušci her uvidí po osmi letech.
Autor: Go Nakamura, Reuters
A v čem tkví největší rozdíl baseballu a softballu? Softbalisté se pohybují na menším hřišti a nadhazovači musí vždy házet spodem.
Autor: World Baseball Softball Confederation
BREAKDANCE. Tato taneční disciplína měla loni premiéru na letních olympijských hrách a vzbudila nemalé pozdvižení kvůli kontroverznímu vystoupení australské tanečnice Raygun.
Autor: Lisi Niesner, Reuters
Na Světových hrách se breakdanceři představili podruhé v řadě. Mužskou i ženskou kategorii ovládli domácí Číňané.
Autor: Lisi Niesner, Reuters
POWERLIFTING. Jedná se o trojboj silových disciplín, ve kterých musí siláci osu se závažím zvedat z lavičky (bench press), dřepovat s ní (squat) a zdvihat pomocí mrtvého tahu (deadlift). Maďarský atlet Enahoro Asein (na snímku) se pokouší právě o mrtvý tah.
Autor: Go Nakamura, Reuters
V Čcheng-tu padl v powerliftingu i světový rekord. Tchaj-wanec Sen Jang zvedl na dřepu neuvěřitelných 453,5 kilogramů!
Autor: Go Nakamura, Reuters
LUKOSTŘELBA. Pro fanoušky olympijských her se nejedná o neobvyklou disciplínu, na Světových hrách však sportovci soutěžili s jinými druhy této zbraně, jako je třeba tzv. holý luk (na snímku).
Autor: Go Nakamura, Reuters
RYCHLOSTNÍ INLINE BRUSLENÍ. Závodníci na ovále soutěží ve vzdálenostech od 200 po 15 000 metrů. Vzhledem k rychlosti a počtu sportovců na trati často dochází k různým karambolům a pádům.
Autor: Go Nakamura, Reuters
LEZENÍ NA RYCHLOST. Letos poprvé se na Světových hrách uskutečnilo jen lezení na rychlost. V předchozích ročnících bylo možné soutěžit ve všech lezeckých disciplínách. Sportovní lezení se však těší čím dál větší popularitě a už se ustálilo mezi olympijskými sporty.
Autor: Reuters
Závodníci po stěně lezou neuvěřitelnou rychlostí. Zlatý Ťian Kuo Long zdolal dráhu za 4,74 vteřiny.
Autor: Lisi Niesner, Reuters
Nebojte, nespadne. Závodníci jsou jištěni automatickým systémem a nehrozí jim tak žádné zranění způsobené pádem.
Autor: Lisi Niesner, Reuters
INLINE HOKEJ. Letní obdoba hokeje, ve které jsou Češi stejně úspěšní jako v tradiční verzi. Pravidelně vozí medaile z mistrovství Evropy, světa i ze Světových her. Letos brali v Čcheng-tu stříbro. Běžně se do inline hokeje zapojují i lední hokejisté.
Autor: Reuters
LAKROS. Kontaktní a silový sport s holí zakončenou síťkou vznikl v Severní Americe a těší se tam velké popularitě. Není tak divu, že na Světových hrách si zlato a stříbro vždy dělí USA a Kanada. Na olympijských hrách v Los Angeles se jako medailový sport představí po neuvěřitelných 120 letech!
Autor: Reuters