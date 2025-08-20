|
Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...
Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati
Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...
Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi
Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...
Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina
Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...
Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop
Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...
Tvrdík o Zafeirisovi: Neměl racionální argumenty. PAOK si vysnil, jinam by nešel
Vedení Slavie údajně přesvědčoval: „Kdyby si pro mě přišel jakýkoli klub v Evropě, zůstanu. Ale PAOK Soluň odmítnout nemůžu.“ Fotbalista Christos Zafeiris odehraje v Edenu poslední půlrok před...
Zápas s Izraelem vydělá na Gazu. Norsko daruje peníze na humanitární pomoc
Norský fotbalový svaz (NFF) věnuje výtěžek z prodeje vstupenek na říjnový zápas kvalifikace mistrovství světa proti Izraeli na humanitární pomoc v Pásmu Gazy, kde od začátku izraelské ofenzivy...
Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka
Od našeho zpravodaje ve Švédsku Vyšponoval se do vzduchu, natáhl nohu a podrážkou dostal míč do sítě. Co si pamatuje pak? Jen absolutní extázi. „Euforie jak sviňa! Každý slavil jak smyslů zbavený,“ zavzpomíná Matěj Mikulenka, objev...
Bodö/Glimt je po kanonádě blízko hlavní fázi Ligy mistrů, další zápasy vítěze neměly
Fotbalisté Bodö/Glimt v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů rozdrtili Sturm Štýrský Hradec 5:0. Další tři dnešní zápasy skončily nerozhodně. Basilej remizovala s FC Kodaň 1:1,...
Diamantový liják. Tyčkařky v Lausanne nedoskákaly, překážkář Müller zaostal
Překážkář Vít Müller doběhl osmý na mítinku Diamantové ligy v Lausanne. Čas 50,42 sekundy byl o více než dvě sekundy pomalejší než jeho vyrovnaný osobní rekord z červnové Zlaté tretry. Tyčkařky...
Sparta oznámila příchod Mannsverka. Norský záložník by mohl hrát už proti Rize
Šestou letní posilou sparťanských fotbalistů je norský záložník Sivert Mannsverk. Na Letnou přichází třiadvacetiletý mládežnický reprezentant z Ajaxu Amsterdam na roční hostování s opcí na přestup....
Odchod z Girony po jediném roce? O Krejčího se zajímá Wolverhampton
Ve Spartě nosil kapitánskou pásku a patřil k největším oporám, před minulou sezonou odešel díky skvělým výkonům do Girony. A teď má fotbalista Ladislav Krejčí z katalánského celku odejít? Podle...
Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite
Od našeho zpravodaje ve Švédsku Na začátku středečního tréninku svolává všechny hráče do kolečka a s každým si po jednom plácne. „Atmosféra tady bude bouřlivá. Bude důležité, aby se nám z nerozklepala kolena,“ pronese na Eleda...
Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?
Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...
Moucha zahrála míček do jamky, golfistovi zajistila milion a půl
Na golfovém hřišti se bzučící hmyz obvykle jeví jako nepřítel, který kazí koncentraci na ránu. Může vás tak dopálit, že se vám podaří míček do houštin odpálit. Ale že by i pomohl skóre vylepšit? To...
Bittner vystřelil první, skončil čtvrtý. Úvod etapáku Kolem Beneluxu vyhrál Merlier
Cyklista Pavel Bittner spurtoval čtvrtý v úvodní etapě závodu WorldTour Kolem Beneluxu. Dvaadvacetiletý český reprezentant s podporou kolegů z týmu Picnic PostNL v nizozemském městě Breskens sprint...
Sparta - FC Riga: kde sledovat Konferenční ligu v TV?
Fotbalisté Sparty mají blízko účast v ligové fázi Konferenční ligy. V play off se však musejí vypořádat s lotyšským FC Riga. Ve čtvrtek začnou na domácím hřišti. Kdy a kde můžete první utkání...