Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Autor:
  12:52
Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla opravdu pestrá. Kromě florbalu, lezení na rychlost či inline hokeje se rozdávaly medaile i v závodech dronů či soutěžním zachraňování.
ZÁCHRANA ŽIVOTA. Slaví polský reprezentant Kacper Majchrzak. ZÁCHRANA ŽIVOTA. Momentka ze závodu. ZÁCHRANA ŽIVOTA. Momentka ze Světových her. ZÁVODY DRONŮ. Závodníci mají nasazené brýle, které přenáší živý obraz z dronu. ZÁVODY DRONŮ. Japonec Juki Hašimoto se raduje z vítězství v závodě dronů. ZÁVODY DRONŮ. Pořadatelé hasí stroj, který během závodu havaroval. CHEERLEADING. Američanky Allison Hoeftová a Sydney Martinová ve finále dvojic. PODVODNÍ SPORTY. Německá plavkyně Johanna Schikoraová před finále na 400 metrů. JU-JITSU. Finále smíšených dvojic. PŘETAHOVÁNÍ LANEM. Ve finále zápolil i ženský tým Švýcarska. ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ. V klání na 2000 metrů v Čcheng-tu bojují desetičlenné... LYONNAISE. Slovinská reprezentantka Jacqueline Košir v semifinále.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Témata: Světové hry, Dron
