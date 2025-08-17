Velmoc v motosurfingu. Záhorský a Matoušková pozlatili závěr Světových her

Čeští sportovci patřili v závodech MotoSurf k velkým favoritům a do všech tří finále postoupili v sobotu z prvního místa. „Je tady extrémní teplo, díky tomu surfy jedou podstatně míň. To znamená, že zásadní rozdíl je skutečně v technice. Dobrá pozice je tady důležitější než na běžných závodech Světového poháru,“ uvedl Záhorský pro Českou televizi.
Po finále byl dojatý. Právě v Česku totiž tento sport vznikl. „Závody byly absolutně snové, fantastické. Eliška, já ani celý český tým bychom si nemohli přát víc. Vyhrát Světové hry je splněný sen, být tady mě fakt dojímalo k slzám. Tenhle den si budu pamatovat do konce života,“ dodal šestinásobný mistr světa Záhorský pro web Českého olympijského výboru.
K medailové bilanci 3-4-2 přispěli také stříbrní inline hokejisté, kickboxerka Klára Strnadová, orientační běžec Tomáš Křivda a parkourista Jaroslav Chum, třetí skončili florbalisté a smíšená štafeta orientačních běžců Křivda, Jakub Glonek, Denisa Králová a Tereza Rauturier.
Světové hry se pod záštitou Mezinárodní asociace Světových her (IWGA) konají od roku 1981 vždy v roce po olympijských hrách. Na minulých hrách v americkém Birminghamu 2022 česká výprava vybojovala tři stříbra a tři bronzy. Dosud nejúspěšnější z českého pohledu byly Světové hry v roce 1997 v Lahti, kde čeští sportovci získali 13 medailí s bilancí 5-4-4.