Druhý titul pro Tampu, nebo pro LA? Přichází souboj finančních kontrastů

Zároveň se jedná o duel finančních kontrastů. O cennou trofej se utkají nejštědřejší tým soutěže Dodgers a Rays, kteří jsou ve finančním žebříčku ligy skoro nejhorší.

První zápas je na programu v noci na středu.

„Musíte porazit nejlepšího, abyste se stali nejlepším, a o tom je tahle Světová série,“ vystihl vnitřní polař Dodgers Justin Turner fakt, že Los Angeles ovládli dlouhodobou část Národní ligy a Tampa Bay zase opanovala Americkou ligu.

Dodgers naplňují roli favoritů a ve Světové sérii jsou už potřetí za čtyři roky, ale v letech 2017 a 2018 sedmý titul nepřidali. Naposledy v MLB triumfovali před 32 lety. Rays hráli finále jen v roce 2008 a na titul čekají.

Bohatí Dodgers letos vyplatí hráčům 95,6 milionu dolarů, zatímco Rays jen 29 milionů, což je řadí až na 28. místo ze 30 celků v MLB. „Bez ohledu na výplatní listinu, my umíme vyhrávat,“ řekl vnější polař Rays Austin Meadows. Jeho slova dokládá skutečnost, že v play off vyřadili slavné New York Yankees a poté Houston Astros.

„Nedostali se do Světové série náhodou. Bude to boj na ostří nože. Jdeme do toho s respektem a odhodláním,“ řekla hvězda Dodgers Mookie Betts.

„Peníze zápasy nevyhrávají. Je důležité sestavit tým plný talentovaných hráčů s touhou vítězit,“ řekl Andrew Friedman, aktuálně pracující pro Los Angeles, který ale předtím působil v Tampě. „Když jsme se loučili s přáteli, tak jsme vtipkovali, že se sejdeme ve Světové sérii. A teď jsme tady, neskutečné,“ řekl.

Světová série se hraje tradičně na čtyři výhry, ale kvůli koronaviru se koná poprvé v historii na neutrálním hřišti v texaském Arlingtonu. Globe Life je vzdálené 1980 kilometrů od Los Angeles a 1500 kilometrů od St. Petersburgu, sídla Tampa Bay. Do hlediště se dostane 11 tisíc fanoušků, přičemž kapacita stadionu je čtyřicet tisíc.

Tón sérii udá první zápas, v kterém začnou nadhazovat za Dodgers Clayton Kershaw a za Rays jeho obdivovatel Tyler Glasnow. Vítěz bude znám nejpozději 28. října, kdy je na programu případné rozhodující sedmé utkání.