Dodgers odvrátili smrt, v prodloužení dokonali obrat a obhájili baseballový titul

  5:24aktualizováno  5:42
Baseballisté Los Angeles Dodgers obhájili titul ze Světové série. V rozhodující finálové bitvě porazili v Torontu domácí Blue Jays 5-4 v 11. směně. Sérii vyhráli 4-3. Rozhodující bod zaznamenal catcher Will Smith, který odpálil homerun.
Baseballisté Los Angeles Dodgers slaví titul v MLB, v sedmém finále Světové...

Baseballisté Los Angeles Dodgers slaví titul v MLB, v sedmém finále Světové série vyhráli na hřišti Toronta Blue Jays 5-4. (2. listopadu 2025) | foto: Reuters

Baseballisté Los Angeles Dodgers slaví titul v MLB, v sedmém finále Světové...
Baseballisté Los Angeles Dodgers slaví titul v MLB, v sedmém finále Světové...
Baseballisté Los Angeles Dodgers slaví titul v MLB, v sedmém finále Světové...
Baseballisté Los Angeles Dodgers slaví titul v MLB, v sedmém finále Světové...
Dodgers jsou po New York Yankees (1998-2000) prvním týmem, který titul v MLB obhájil. Celkově získali devátý titul v klubové historii.

Hrdinou se vedle dvoubodového Smithe stal také nadhazovač Yoshinobu Yamamoto, který ustál tlak v klíčových okamžicích v dohrávce 9. směny.

Téhle sérii by jiný závěr ani neslušel. Toronto drželo vedení od třetí směny, kdy se parádním tříbodovým homerunem trefil Bichette.

Obhájci titulu celý zápas dotahovali a když už se v Rogers Centru chystaly oslavy, zmrazil ochozy v poslední možné chvíli vyrovnávacím homerunem Rojas prakticky do stejného místa jako Joe Carter v roce 1993, jímž přinesl Torontu zatím poslední titul.

Vítězové Světové série

(od 2020)

  • 2025: Los Angeles Dodgers
  • 2024: Los Angeles Dodgers
  • 2023: Texas Rangers
  • 2022: Houston Astros
  • 2021: Atlanta Braves
  • 2020: Los Angeles Dodgers

Domácí však dostali ještě jednu šanci. V dohrávce zápasu brzy obsadili všechny tři mety, měli jen jeden aut.

Dodgers vystřídali nadhoz, na kopec se postavil Yamamoto, který odházel celý zápas číslo 2 a v sobotu měl 96 nadhozy obrovský podíl na vyrovnání série na 3-3.

Drama hodné Hollywoodu vrcholilo, odpal Varsha likvidoval po přihrávce Rojase na domácí metu catcher Smith, který o zlomek sekundy šlápl na metu dřív než dobíhající Kiner-Falefa.

Aby vzápětí Clementův odpal až na zadní plot chytil ze vzduchu Pages, i přes kolizi se spoluhráčem.

Šlo se do prodloužení. V něm mohli hned skórovat obhájci titulu. Dvakrát drželi obsazené všechny mety, ale jak catcher Kirk na domácí, tak nadhazovač Domínguez šlápnutím první mety nebezpečí zažehnali.

Vše vyvrcholilo ve druhé nastavené směně. Smith ke svému parádnímu zákroku ze závěru základní části zápasu přidal homerun.

V následné dohrávce pak stejně jako v předchozím duelu zahráli Dodgers dvojaut, čímž finále definitivně ukončili. Odpal Kirka zastavil shortstop Betts šlápnutím na druhou metu a vyautováním Bargera, přihodil na první metu Freemanovi a oslavy titulu mohly odstartovat.

Domácím tříbodový homerun nestačil

Domácí přitom měli zápas dlouho pod kontrolou. Vymazali hvězdu Dodgers Shoheie Ohtaniho (jmenovaného nakonec MVP). Ten zápas sice začal na nadhazovacím kopci, ale po tříbodovém homerunu Bichetta ve třetí směně přepustil své místo Wrobleskimu.

Duel přinesl také jednu vyhrocenou situaci. To když ve 4. směně Wrobleski trefil do zápěstí Gimeneze.

Oba hráči se k sobě vydali a následovala slovní přestřelka, do níž se během chvíle zapletli také oba dugouty, přiběhli i hráči z bullpenu. To vše ve chvíli, kdy na ukazateli skóre svítilo 3-1 pro domácí, těsně předtím snížil Smith.

Zápas pokračoval, Dodgers se několikrát přiblížili skórovací pozici, ale jisté pole domácích i několika parádními zákroky drželo domácím šanci na titul.

Skóre se pohnulo znovu až v páté směně, kdy po sebeobětovacím odpalu Edmana do zadního pole snížil Smith.

Nápor obhájců titulu ale k vyrovnání nevedl, naopak v šesté směně vybídl Giménez po svém po dvoumetovém odpalu ke skórování Edmana.

Domácí v té chvíli předváděli sebevědomý výkon, který podpořil v sedmé směně ukázkový dvojaut na druhé a první metě v podání Giméneze a Guerrera, po němž syn dominikánské legendy dal hlasitě průchod svým emocím.

Nikdo ze 44 tisíc diváků nepochyboval, že titul se bude slavit v Kanadě. Jenže v 8. směně přišlo snížení na rozdíl jednoho bodu díky homerunu Muncyho, pak se přidal Rojas a v nastavení Smith a byl konec.

Světová série 2025

Toronto Blue Jays – Los Angeles Dodgers 4-5 (konečný stav série 3-4)

Předchozí zápasy:

Toronto – Los Angeles 11-4
Toronto – Los Angeles 1-5

Los Angeles – Toronto 6-5
Los Angeles – Toronto 2-6
Los Angeles – Toronto 1-6

Toronto – Los Angeles 1-3

Výsledky

