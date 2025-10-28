Rekordní thriller pro sebe urvali baseballisté Dodgers, opět řádil Ohtani

Bylo to další famózní představení obou soupeřů.
Jestliže v prvním zápase upoutal devítibodový inning Toronta (a výhra 11:4) a ve druhém drtivý závěr Los Angeles (výhra 5:1), třetí přinesl například další rekordní představení nejlepšího hráče současnosti Šóheie Ohtaniho či vítězný walk off Freddieho Freemana, kterému se to ve finále Světové série povedlo už podruhé.
Nepovedená krádež Shoeiho Ohtaniho v 9. směně zápasu Los Angeles Dodgers - Toronto Blue Jays. Ohtani vyšlápl z mety a Isiah Kiner-Falefa ho vyautoval. (27. října 2025)
„Neuvěřitelné, fantastické,“ rozplýval se Freeman po zápase, který rozhodl sólo homerunem v dohrávce 18. směny, čímž pro svůj tým získal v sérii na čtyři výhry druhý bod. Totéž se mu přitom povedlo v prvním zápase loňské finálové série proti New York Yankees, tehdy odpálil dokonce Grand Slam (obsazené všechny mety).
|
Další vrchol mistra Šóha. Všestranný Japonec opět posunul hranice baseballu
Další rekordy MLB přepisoval jeho spoluhráč Ohtani. Nejprve čtyřmi odpaly aspoň za druhou metu (z toho dva homeruny) srovnal rekordní počin Franka Isbella z roku 1906 v zápase Světové série.
Celkově se pak v zápase dostal na metu hned devětkrát (z toho čtyřikrát mu soupeř daroval úmyslnou metu zdarma), čímž vytvořil rekord soutěže.
A rekord Světové série vytvořil i celý tým Dodgers, který jako první nasadil do zápasu deset nadhazovačů.
Blue Jays tříbodovým homerunem otočili
Přitom zápas začali lépe domácí hráči, kteří po třetí směně vedli 2:0. Jenže vzápětí skóre otočili hosté z Kanady, když Alejandro Kirk odpálil tříbodový homerun, který vzápětí podpořil dalším bodem Barger. Domácí v následné směně díky Hernándezovi a Ohtanimu srovnali. V sedmém dějství šli Blue Jays opět do vedení, aby vzápětí Ohtani svým druhým homerunem skóre srovnal na 5:5.
V nastaveném dějství hrály skvěle obě obrany. Každý tým měl několikrát hráče ve skórovacích pozicích, stejně jako obsazené všechny tři mety. Všechny pokusy o rozhodující bod ale ztroskotaly.
Až do 18. směny a homerunu Freemana, po němž propukla radost domácích hráčů a většiny z více než 50 tisíc diváků v hledišti.
Rekordní zápasy MLB
18 směn – Světová série 2025, 3. zápas: Dodgers – Blue Jays 6:5, zápas trval 6 hodin a 39 minut a skončil 10 minut před půlnocí v Los Angeles. Ohtani se stal první hráčem, který zaznamenal aspoň 4 hity a 5 met zdarma.
18 směn – Světová série 2018, 3. zápas: Dodgers – Red Sox 3:2, zápas trval 7 hodin a 20 minut. Oba kluby v zápase nasadili 18 nadhazovačů a 46 hráčů, což jsou v obou případech rekordy play off.
18 směn – Divizní série Americké ligy 2022, 3. zápas: Astros – Marines 1:0. V zápase padlo celkem 42 strikeoutů.
18 směn – Divizní série Národní ligy 2014, 2. zápas: Giants – Nationals 2:1
18 směn – Divizní série Národní ligy 2005, 4. zápas: Astros – Braves 7:6
16 směn – Finálová série Národní ligy 1986, 6. zápas: Mets – Astros 7:6
Zdroj: mlb.com