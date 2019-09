Rusové jsou v podezření, že manipulovali s daty pro WADA

WADA získala data z moskevské laboratoře po delších průtazích na začátku tohoto roku. I přes nedodržení dohodnutých termínů ale neobnovila suspendaci ruské agentury RUSADA, která předtím měla tři roky zastavenou činnost v souvislosti se systematickým krytím dopingu na vrcholných akcích včetně zimních olympijských her v Soči v roce 2014.

Data mají sloužit k přesnému rozklíčování jednotlivých případů, do konce roku měla WADA v úmyslu předat národním federacím na tři stovky nejpodezřelejších kauz.

Pokud by se podezření potvrdilo, deset měsíců před olympijskými hrami v Tokiu by to mohlo mít pro ruský sport opět vážné důsledky. Na zimních hrách v Pchjongčchangu mohli ruští sportovci startovat jen pod neutrální vlajkou.

Ruský dopingový skandál Vývoj přehledně

Nové podezření nedává velké naděje ani ruskému atletickému svazu na zrušení suspendace, které by na poslední chvíli umožnilo vyslat na mistrovství světa do Dauhá oficiální tým.

V pondělí o tom bude rozhodovat vedení světové federace IAAF, vyhlídky na ukončení trestu trvajícího od listopadu 2015 ale byly podle médií tak jako tak slabé. Šampionát začne v pátek a startovat na něm má pod neutrální vlajkou 29 ruských atletů.