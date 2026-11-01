Švédské curlerky v Ostravě obhájily titul, ve finále ME porazily Švýcarsko

Bronz získaly hráčky Lotyšska. Po vítězství 8:6 nad Skotskem se radovaly z první medaile vůbec. Český tým Alžběty Zelingrové byl po vyřazení v základní skupině klasifikován na devátém místě.
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Čeští curleři budou na mistrovství Evropy v Ostravě hrát o bronz, vyzvou Švédy
Ve 14:00 začnou hrát v RT Torax Areně v Porubě o medaile muži. Česká sestava skipa Lukáše Klímy bude usilovat o bronz v utkání se Švédskem. O titulu se rozhodne mezi semifinálovým přemožitelem domácího výběru Itálií a Skotskem.
Mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě:
Ženy
Další pořadí: 5. Norsko, 6. Turecko, 7. Itálie, 8. Dánsko, 9. Česko, 10. Litva, 11. Německo, 12. Estonsko.
Muži