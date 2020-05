Čínská vláda čítá 83 z 90 zlatých medailí. Porazíme je, věří legenda

„Naším dlouhodobým cílem je samozřejmě znovu porazit Čínu,“ nezastírá Persson, který se od 1. října ujme funkce hlavního trenéra švédského národního týmu, kde dosud působil jako asistent.

Pro tento úkol lze těžko hledat vhodnějšího kapitána.

Persson se v roce 1991 v Čibě stal mistrem světa ve dvouhře, po něm už nadvládu Číny na světovém trůnu narušili jen tři stolní tenisté. Rodák z Halmstadu má ve sbírce také čtyři zlaté medaile z MS ve družstvech. Bájný tým, v němž Persson působil společně s další legendou Janem-Ove Waldnerem, hned třikrát ve finále předčil právě Čínu.

Jörgen Persson coby aktivní hráč dvakrát obsadil čtvrté místo na olympijských hrách.

„Zvládli jsme to předtím a může se nám to povést znovu, pokud budeme věřit, že to je možné. Máme dobrý plán a věřím, že můžeme historii zopakovat,“ vyhlašuje 54letý Švéd.



Svěřence dovedl k senzačnímu stříbru na MS

V kádru bude mít k dispozici perspektivní a velmi kvalitní hráče.



Největší hvězdou Švédů je v současnosti devátý hráč světa Mattias Falck, který před rokem na mistrovství světa v Budapešti senzačně dokráčel až do finále dvouhry. Bylo to poprvé od roku 2003, kdy se v souboji o světový titul nepotkali dva Číňané.

A hádejte, kdo Falcka na jeho tažení v Maďarsku v roli trenéra doprovázel. Správně, Persson. „On semifinále šampionátu sám hrál, mohl mi tedy dobře poradit. Řekl mi, abych zůstal klidný a soustředil se jen na další míček,“ vychvaloval překvapivý švédský hrdina Falck svého kouče.

Dalším esem v týmu seveřanů je Kristian Karlsson, levoruký ostrostřelec a 24. hráč světa. Nejlepší fázi kariéry zažívá jmenovec nového trenéra Jon Persson, příslibem jsou stále lepšící se mladíci Anton Källberg a Truls Moregard. Věkový průměr těchto čtyř borců činí necelých 26 let, což dává legendě nastupující na trenérskou lavici dostatek času k práci.

A předtím, než se odváží vyzvat světové hegemony, chtějí si podat Němce, kteří ovládli osm z posledních deseti evropských šampionátů družstev.

„Máme před sebou mnoho zajímavých mistrovství, kde věřím, že máme dobrou šanci vyzvat Němce, kteří pro nás byli v posledních letech velmi obtížní soupeři. Vždy chceme získat medaile a pokud zvládneme porazit Němce, nejsme daleko od našeho cíle,“ uvědomuje si Persson.

Předběžnou dobou pro střet Švédů s rivaly na světové i evropské scéně je srpen letošního roku, kdy by se hned za sebou mělo uskutečnit mistrovství Evropy jednotlivců v Polsku a mistrovství světa družstev v Koreji. Světový šampionát byl původně v plánu už v březnu, kvůli pandemii koronaviru však organizátoři jeho termín přesunuli.



„Doufejme, že mistrovství Evropy v Polsku se v srpnu uskuteční. Je naším velkým cílem připravit se na tuto akci,“ říká Persson.

Až se jeho slova rozkřiknou, současní stolnětenisoví panovníci začnou na svých trůnech neklidně poposedávat.