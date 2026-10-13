Loni s Mostem urvala pohárový titul, ale v lize mnohonásobný šampion překvapivě chyběl poprvé po 13 letech ve finále. „Z loňska jsme se poučily. Máme to dobře sestavené, jsme silný tým, máme všechny druhy hráček. Když ze sebe každá dostane maximum, sezona se podaří,“ věří česká reprezentantka.
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Do letošního podzimu vstoupili Andělé úspěšně, v interlize mají bilanci čtyř výher a jedné porážky, ještě důležitější je, že zůstávají ve hře o základní skupinu Evropské ligy. Ve druhém předkole vyřadili severomakedonský tým Gjorče Petro, ve Skopji sice padli 18:22, ale domácí odvetu ovládli 27:17.
Evropská liga žen, 3. předkolo
Rozdělení do košů pro středeční los
Koš 1: Lokomotiva Záhřeb (Chorvatsko), Kynžvart (Česko), Viborg (Dánsko), Malaga (Španělsko), Bera Bera (Španělsko), Chambray Touraine (Francie), Bensheim/Auerbach (Německo), Ostřihom (Maďarsko), Larvik (Norsko), Zagłębie Lubin (Polsko), El-Volt Lublin (Polsko), Dunărea Brăila (Rumunsko)
„Nenechaly jsme se rozhodit tím, že jsme ze začátku neproměňovaly šance, zvedly jsme hlavu a dál hrály svoji hru. Postup pro nás znamená hrozně moc. Minulý rok nám to bohužel nevyšlo, teď jsem ráda, že jdeme dál,“ těšilo s osmi góly nejlepší střelkyni zápasu. „Snažila jsem se soustředit, abychom šly gól po gólu a vyhrály víc než o čtyři, což se povedlo. Dala jsem do toho emoce, možná někdy až moc, ale ke mně to asi patří.“
Teď musí Most zvládnout ještě poslední předkolo, soupeře určí los. „Můžeme dostat podobně kvalitní tým, jako jsme my, ale také třeba někoho z dánské ligy, což by bylo hodně náročné. Uvidíme, dáme do toho všechno, aby se tady skupinová fáze hrála,“ slibuje Šustáčková.
Most má zvýšenou motivaci i proto, že dostal výjimku a zápasy Evropské ligy by mohl hrát ve vlastní hale. Nemusel by tak hledat azyl jako v minulosti na Ligu mistrů. A pro hráčky je lákavá i konfrontace s odlišnými herními styly.
„Mně osobně třeba víc sedí francouzský styl než německý, Makedonky zase byly takové hodně nahecované. Je tam spoustu divadla a teatrálnosti. Ale zase musím říct, že na hřišti nechají fakt všechno. Je super zahrát i proti jiným týmům než českým, hlavně mladé hráčky tím získají zkušenosti,“ tvrdí devětadvacetiletá světoběžnice, která si během své kariéry zahrála za polský Zagłębie Lubin, francouzský Saint-Amand Handball i norské Molde.
Do skupinové fáze Evropské ligy má šanci kromě Mostu proniknout ještě Kynžvart, dokonce je středeční los může svést dohromady, více českých týmů poháry letos nehraje.
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„Je dost podmínek, které zřejmě mnohé české kluby nedokážou splnit. Je to finančně náročné, spoustu kritérií musejí splňovat i haly. Českých týmů v pohárech není moc, ale dva jsou víc než jeden. Jsem ráda, že tam je i Kynžvart, který se taky může dostat do skupiny. Byla by to dobrá vizitka české házené ve světě,“ myslí si účastnice evropského šampionátu z roku 2020.
Andělé neprošli kvalifikací o Evropskou ligu třikrát za sebou. Postupně vypadli v sezoně 2023/24 s francouzským Chambray, o rok později je zastavil Dortmund, loni nestačili na další francouzský tým Besancon. „Letos postup všichni strašně chceme, celý Most! Jsme od toho krůček, snad budeme mít štěstí při losu a zvládneme to!“