Předchozí sérii 40 výher natáhli Středočeši od 4. října 2020 do 2. října 2021. Aktuální šňůru načali loni 26. října domácím vítězstvím 9:3 nad Kladnem. Svěřenci finského trenéra Joonase Naavy naposledy prohráli o dvanáct dnů dříve na hřišti Tatranu Střešovice 2:6.
V této sezoně je Mladá Boleslav stále bez ztráty bodu první s náskokem tří bodů před druhým týmem Vary Bohemians, který vyhrál v Pardubicích 11:7. Dvěma góly a asistencí přispěli k vítězství Mladé Boleslavi Adam Hemerka a Jakub Vařecha.
Branku a dvě přihrávky zaznamenal nejproduktivnější hráč soutěže Adam Delong, který si polepšil už na 40 bodů za 21 tref a 19 asistencí z 10 utkání. Tři přihrávky nasbíral Eemeli Naava, syn hlavního kouče. Za Bohemians si připsal čtyři asistence Jan Malič a dva góly a jednu přihrávku měl Matyáš Krebner.
Na vítězství Chodova v Liberci 7:3 se podílel pěti body za dvě branky a tři asistence Antonín Votava. Hattrick a jednu přihrávku zaznamenal Vojtěch Petráň.
Superliga florbalistů
11. kolo
Liberec - Chodov 3:7 (1:1, 2:3, 0:3)
Tabulka:
|1.
|Mladá Boleslav
|11
|11
|0
|0
|0
|134:35
|33
|2.
|Vary Bohemians
|11
|10
|0
|0
|1
|112:54
|30
|3.
|Tatran Střešovice
|10
|8
|0
|0
|2
|87:43
|24
|4.
|Vítkovice
|10
|7
|0
|1
|2
|59:49
|22
|5.
|Chodov
|11
|6
|0
|1
|4
|71:56
|19
|6.
|Pardubice
|10
|5
|0
|1
|4
|54:44
|16
|7.
|Kladno
|11
|5
|0
|1
|5
|54:80
|16
|8.
|Sparta Praha
|10
|4
|1
|0
|5
|56:57
|14
|9.
|Česká Lípa
|11
|3
|2
|1
|5
|57:74
|14
|10.
|Ostrava
|11
|3
|2
|0
|6
|42:65
|13
|11.
|Liberec
|11
|3
|0
|1
|7
|60:84
|10
|12.
|Ústí nad Labem
|11
|2
|0
|0
|9
|36:79
|6
|13.
|Královské Vinohrady
|11
|1
|1
|0
|9
|34:73
|5
|14.
|Hattrick Brno
|11
|1
|0
|0
|10
|39:102
|3