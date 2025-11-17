Mladá Boleslav překonala 41. výhrou za sebou rekord florbalové superligy

  20:43
Florbalisté Mladé Boleslavi vyhráli v 11. kole superligy nad Sokolem Královské Vinohrady 11:2 a 41. vítězstvím za sebou překonali vlastní rekord domácí nejvyšší soutěže.

Finský trenér florbalistů Mladé Boleslavi Joonas Naava (uprostřed) | foto: Český florbal

Předchozí sérii 40 výher natáhli Středočeši od 4. října 2020 do 2. října 2021. Aktuální šňůru načali loni 26. října domácím vítězstvím 9:3 nad Kladnem. Svěřenci finského trenéra Joonase Naavy naposledy prohráli o dvanáct dnů dříve na hřišti Tatranu Střešovice 2:6.

V této sezoně je Mladá Boleslav stále bez ztráty bodu první s náskokem tří bodů před druhým týmem Vary Bohemians, který vyhrál v Pardubicích 11:7. Dvěma góly a asistencí přispěli k vítězství Mladé Boleslavi Adam Hemerka a Jakub Vařecha.

Branku a dvě přihrávky zaznamenal nejproduktivnější hráč soutěže Adam Delong, který si polepšil už na 40 bodů za 21 tref a 19 asistencí z 10 utkání. Tři přihrávky nasbíral Eemeli Naava, syn hlavního kouče. Za Bohemians si připsal čtyři asistence Jan Malič a dva góly a jednu přihrávku měl Matyáš Krebner.

Na vítězství Chodova v Liberci 7:3 se podílel pěti body za dvě branky a tři asistence Antonín Votava. Hattrick a jednu přihrávku zaznamenal Vojtěch Petráň.

Superliga florbalistů

11. kolo

Liberec - Chodov 3:7 (1:1, 2:3, 0:3)
Česká Lípa - Ústí nad Labem 9:4 (5:1, 0:2, 4:1)
Mladá Boleslav - Královské Vinohrady 11:2 (2:2, 3:0, 6:0)
Pardubice - Vary Bohemians 3:11 (1:1, 0:4, 2:6)
Kladno - Hattrick Brno 5:3 (1:0, 4:1, 0:2)
Ostrava - Sparta Praha 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Tabulka:

1.Mladá Boleslav1111000134:3533
2.Vary Bohemians1110001112:5430
3.Tatran Střešovice10800287:4324
4.Vítkovice10701259:4922
5.Chodov11601471:5619
6.Pardubice10501454:4416
7.Kladno11501554:8016
8.Sparta Praha10410556:5714
9.Česká Lípa11321557:7414
10.Ostrava11320642:6513
11.Liberec11301760:8410
12.Ústí nad Labem11200936:796
13.Královské Vinohrady11110934:735
14.Hattrick Brno111001039:1023
