Ukradená pálka a konec stříbrné frustrace. Stolní tenisté El Niňa ovládli extraligu

Právě bývalý ukrajinský reprezentant Pryščepa, který se kvůli ruské agresi do jeho domoviny usadil s rodinou ve Francii a odtud létá do Česka na zápasy, superfinále odstartoval.
Proti nejlepšímu hráči extraligy Pavlu Širučkovi ale na něm nebylo poznat, že nemá k dispozici vlastní pálku. Jeho dcera, ukrajinská mládežnická reprezentantka, používá stejné vybavení jako on, takže mohl hrát naplno a s favoritem nakonec prohrál těsně 2:3.
„Podal velmi dobrý výkon,“ chválil ho trenér El Niňa Petr Kaucký. „Ukradená pálka samozřejmě byla nepříjemnost, na přípravu na zápas dorazil o den později. Ale nakonec je to součást našeho vítězného příběhu.“
Hlavním strůjcem triumfu Pražanů byl David Reitšpies, úřadující mistr republiky ve dvouhře. Nejprve otočil proti Jiřímu Vráblíkovi stav 1:1 a 3:7, čímž superfinále vyrovnal, a poté zařídil i rozhodující bod výhrou 3:0 nad Širučkem. Ve druhé sadě přitom prohrával už 6:10.
„Výhra nad Jirkou Vráblíkem mi dodala sebevědomí, cítil jsem, že mohu udělat ten poslední bod. Druhý set byla totální krádež, Pavel ho měl v režii, ale já ho nakonec vyhrál. A pak už jsem věděl, že to zvládnu,“ řekl Reitšpies pro web České asociace stolního tenisu.
V dresu El Niňa uspěl ještě Tomáš Konečný, jenž za stavu 1:1 porazil Martina Koblížka bez ztráty setu. „Byl to můj čtvrtý zápas v superfinále a první výhra. Takže doufám, že jsem tam. Třeba si jich ještě několik zahraji a bilanci vyrovnám,“ popisoval s úsměvem.
Jediné utkání v neutrální hale rozhoduje o mistrovi české extraligy od roku 2023. Právě tehdy v něm El Niňo neuspělo, poražené z něj odcházelo i před rokem. Do toho loni i letos prohrálo finále Evropského poháru.
„Stříbrných medailí už jsme měli hodně, bylo to frustrující,“ uznal trenér Kaucký. „Ale dneska kluci hráli výborně. Pochvalu zaslouží hlavně David Reitšpies, takového frajera v týmu chcete mít.“
Pro El Niňo šlo o jubilejní desátý titul českého šampiona v historii klubu a první po sedmi letech, v aktuálním ročníku slaví double, jelikož ovládlo i Český pohár. Naopak Havlíčkův Brod po dominanci v letech 2021 až 2024 na rozšíření sbírky čeká.
„Sezona se nám moc nepovedla, takže v té příští uděláme všechno pro to, abychom titul vrátili k nám,“ vyhlásil Dmitrij Prokopcov, trenér celku z Vysočiny, který v minulé sezoně opanoval Evropský pohár.
Superfinále extraligy stolních tenistů
v Prostějově
HB Ostrov Havlíčkův Brod - SF SKK El Niňo Praha 1:3
Širuček - Pryščepa 3:2 (-3, 7, -6, 8, 7), Vráblík - Reitšpeis 1:3 (6, -5 ,-9, -3), Koblížek - Konečný 0:3 (-6, -5 - 4), Širuček - Reitšpeis 0:3 (-6, -12, -8)