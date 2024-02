Dynastie Chiefs? Ještě ne, krotil nadšení Mahomes. Amerika se dočkala i polibku

Hvězdný Patrick Mahomes opět zářil a potřetí v kariéře si převzal ocenění pro nejlepšího hráče Super Bowlu, Travis Kelce potvrdil, že je v obranné fázi klíčovým mužem, Harrison Butker předvedl vynikající kopací techniku, příprava svěřenců v podání kouče Andyho Reida znovu zafungovala. A tak se dá pokračovat dál a dál.

Chiefs zkrátka poskládali téměř perfektní týmovou mozaiku. I když tentokrát prošli do vyřazovacích bojů až ze třetího místa, překonali všechny nástrahy a to i ve finále proti San Francisco 49ers, kdy se dostali několikrát do potíží, ale zvítězili 25:22 v prodloužení.

„Úžasné, legendární. Dnešní zápas přesně symbolizoval celou naši sezonu. Podržela nás obrana, Butker předvedl neuvěřitelné kopy a nakonec jsme ubojovali vítězství. Ukázali jsme, že Chiefs nelze nikdy podceňovat,“ radoval se Mahomes.

Nadšení z nové dynastie NFL ale krotil: „To ještě ne, jsme teprve na začátku, chceme dokázat víc. Samozřejmě dnešní výhru oslavíme, ale máme mladý tým, který to může dotáhnout ještě dál.“

Hvězdného quarterbacka totiž žene i jeden starý šrám: prohra ve finále sezony 2020 s Tampa Bay Buccaneers. Kdyby tehdy Kansas zvítězil, má už Mahomes stejný počet titulů jako legendární Brady, který tehdy slavil pátý triumf. „Už navždy budu mít tu porážku v hlavě,“ přiznal trojnásobný vítěz Super Bowlu s Chiefs. „Ale dává mi motivaci každý den.“

Pokusí se tedy o kousek, který ani nejúspěšnější hráč historie NFL nesvedl? Chystá útok na titulový hattrick?

Quarterback Kansasu Patrick Mahomes s trofejí pro vítěze Super Bowlu.

„Chceme trojité opakování,“ netajil Mahomes, který se zajisté bude moci opřít o bojovné parťáky.

„Nemyslím si, že Pat ví, jak prohrát,“ smál se formě spoluhráče Rashee Rice.

„Nikdy jsem o něm nepochyboval. Je skvělé mít v týmu nejlepšího quarterbacka ligy,“ liboval si Travis Kelce.

Sám navíc přiznal: „Víte, cíl byl vždycky vyhrát tři Super Bowly v řadě. Ale toho nemůžete dosáhnout bez druhého titulu a velkého terče na zádech, který teď máme.“

Kelce byl stejně jako Mahomes celý večer ostře sledovaný.

Jakpak by ne. Na zápas stihla z Japonska přiletět jeho slavná přítelkyně Taylor Swiftová. Polibek po vítězství Chiefs ještě zvýraznil jejich zdánlivě dokonalou až filmovou americkou love story.

Během zápasu ale zaujal jiný moment. Kelce, očividně nespokojený s vývojem utkání, vyjel za postranní čárou na trenéra Reida, který po následném postrčení lehce zavrávoral.

„Nechám si to pro sebe, jen jsem mu říkal, jak hrozně ho mám rád,“ komentoval Kelce kontroverzní situaci.

Po zápase bral vše s nadhledem i Reid: „Jen chce být na hřišti a hrát. Rozumím mu lépe než komukoliv jinému, chce týmu pomoct ve hře. Díky němu se cítím mladší, ale rovnováhu už nemám nejlepší.“

Podle Mahomese pak byla situace důkazem, jak moc je tým odhodlaný vyhrávat. „Všichni jsme namotivovaní, všichni chceme hrát,“ nepochyboval nejužitečnější hráč večera.

Po závěrečném touchdownu Mecolea Hardmana ovšem neměli Chiefs co řešit. Oslavy obhajoby Super Bowlu mohly začít.