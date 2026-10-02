Superbiky mění termín, pojedou i vítězové MotoGP. Novinkou bude i ženský závod

„Pro fanoušky to znamená větší pravděpodobnost příjemného letního počasí a nám to dává ještě větší prostor pracovat se závodním víkendem. Chceme, aby měli návštěvníci důvod strávit tu celé tři dny a opravdu si to užili,“ uvedl Radek Laube, PR manažer Autodromu Most.
Světový šampionát se v Mostě pojede už sedmou sezonu v řadě, v letošním roce dorazilo během závodního víkendu na mostecký autodrom 53 952 návštěvníků. Atraktivitu příštího ročníku by kromě termínu, který se posouvá blíž k létu, měla zvýšit i nabitější startovní listina. Do WorldSBK míří z MotoGP několik výrazných jmen. Vítěz čtyř závodů královské třídy Jack Miller bude startovat za Pata Maxus Yamaha, Brad Binder, který má na kontě dvě vítězství v MotoGP, zamíří k továrnímu týmu BMW.
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Program WorldSBK Czech Round 2027 budou vedle hlavní kategorie tvořit také supersporty, mistrovství světa žen a Yamaha Cup jako doprovodná kategorie. Ženský závod bude v Mostě novinkou, v letošní sezoně v tomto šampionátu startuje i česká jezdkyně Adéla Ouředníčková, takže domácí fanoušci se mohou těšit na další kategorii s českou stopou.
Mezi další novinky příštího ročníku bude patřit doprovodný program a lepší zázemí pro fanoušky, kteří budou chtít v areálu kempovat a strávit tu celý víkend. Předprodej vstupenek za nejvýhodnější ceny odstartuje na konci října.