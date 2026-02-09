Seattle šel do finále jako favorit a od začátku potvrzoval, že jeho hlavní zbraní je obrana. V prvních třech čtvrtinách zcela vynuloval útok Patriotů v čele s mladým quarterbackem Drakem Mayem, který měl problém se dostat i na útočnou polovinu. Seahawks tak stačilo spoléhat na běhovou hru přes velmi dobře hrajícího runningbacka Walkera a následně proměňovat kopy za tři body, při kterých byl velmi přesný Myers.
V poločase Seattle vedl o devět bodů po třech úspěšných kopech a před 71 tisíci diváky na stadionu v Santa Claře začal velmi dobře i druhý poločas. Opět hlavně díky Walkerovi se dostal na 22 yardů a Myers následně kopnul i počtvrté přesně. Naopak útok New Englans se vůbec nedokázal prosadit a poprvé od roku 1974 se stalo, že ve finále některý z týmů za tři čtvrtiny neskóroval.
Když pak na začátku poslední části quarterback Sam Darnold našel přesnou přihrávkou na touchdown AJ Barnese, byl Seattle už velmi blízko triumfu. Až pak se Patrioti probudili a Mack Hollins zachytil dva dlouhé pasy Mayeho a skóroval.
Drama však Seattle nepřipustil. Myers trefil i svůj pátý kop a vytvořil nový rekord finálových zápasů. Patrioti museli riskovat, čehož obrana Seattlu využila, donutila Mayeho k chybné přihrávce a následně i k další ztrátě míče, kterou ke svému prvnímu touchdownu kariéry využil obránce Uchenna Nwosu a definitivně rozhodl. Nic na tom nezměnil ani snižující touchdown Rhamondreho Stevensona.
Cenu pro nejlepšího hráče získal Walker, který naběhal 135 yardů a dalších 26 yardů přidal po zachycení přihrávky vzduchem a připravil tak skórovací pozice pro Myerse. Naposledy cenu MVP získal runningback v roce 1998 a to Terrell Davis z Denveru.
„Dokázali jsme to. Moc děkuji celé naší útočné lajně, která mi to ulehčila, ale fanoušci, prosím, pořádně oceňte naší obranu. Ta byla neskutečná,“ řekl quarterback Seahawks Sam Darnold při přebírání trofeje šampionů.
Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL
v Santa Claře
Seattle Seahawks - New England Patriots 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13)