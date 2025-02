Trump na Super Bowlu? Čest, říká Kelce. Jeho slavná přítelkyně ho ale kritizovala

Chiefs se mohou stát prvním týmem, který ovládne Super Bowl třikrát v řadě. Ve finále jsou popáté za posledních šest let a zaútočí na čtvrtý triumf.

„Všichni myslíme pouze na finálový zápas, čeká nás nejtěžší zkouška v sezoně. Trenér o třetím titulu za sebou vůbec nemluví, jen když se ho na to zeptají média,“ prohlásil hvězdný quarterback Patrick Mahomes.

Eagles získali trofej naposledy v roce 2018, předloni ve finále nestačili právě na Kansas City těsným skóre 35:38.

V Super Bowlu zabojují o trofej pro šampiony NFL Kansas City Chiefs, jejichž největší hvězdou je quarterback Patrick Mahomes (vlevo), a Philadelphia Eagles, které táhne quarterback Jalen Hurts.

„Tahle porážka mě celou dobu žene kupředu, udržuje ve mně oheň,“ přiznal quarterback Jalen Hurts. „Teď máme šanci na odvetu, přesně tak jsme si to přáli. Chiefs mají skvělý tým, skvělého kouče, je to obrovská výzva.“

Oba celky tak mají o motivaci postaráno, možná i proto experti a bookemakeři očekávají vyrovnaný souboj.

Web stanice ESPN připomíná, že Eagles za celou sezonu prohráli jen tři utkání a budí větší respekt než předchozí fináloví soupeři, kterým Chiefs čelili.

Tři tituly po sobě získali v NFL pouze Green Bay Packers, to ale bylo ještě před érou Super Bowlu, který se hraje od roku 1967.

Hlavní zbraní Philadephie je nejlepší running back ligy Saquon Barkley, jenž v týmu působí teprve první sezonu. V den zápasu oslaví 28. narozeniny, takže nepřekvapí, že říká: „Doufám, že budu slavit s pěknou trofejí.“

Ve prospěch obhájců zase mluví větší zkušenosti a touha po rekordním zápisu.

Každopádně je jasné, že diváci po celém světě – loňské finále sledovalo 123 milionů lidí – se mají na co těšit.

Saquon Barkley z Philadelphia Eagles před Super Bowlem

Letošní Super Bowl bude speciální i tím, že na něj vůbec poprvé zavítá americký prezident. Donald Trump bude první hlavou státu v 59leté historii, která jednu z nejsledovanějších sportovních událostí na světě navštíví.

„Myslím, že to je velká čest, nehledě na to, kdo prezidentem je,“ prohlásil Travis Kelce, opora Chiefs. „Těším se, protože je to největší zápas mého života, a že ho uvidí prezident, bude cool.“

Kansas měl v základní části bilanci 15 výher a dvou porážek a vyhnul se prvnímu kolu play off. Následně zdolal 23:14 Houston a 32:29 Buffalo. Philadelphia zakončila základní část s 14 vítězstvími a třemi prohrami, v play off si poradila 22:10 s Green Bay, 28:22 s Los Angeles Rams a 55:23 s Washingtonem.

Jenže Kelceova přítelkyně, známá zpěvačka Taylor Swift, Trumpa během předvolební kampaně kritizovala a veřejně podpořila jeho protikandidátku Kamalu Harrisovou.

Prezident před návštěvou utkání nechtěl prozradit, koho tipuje za vítěze, nicméně naznačil: „Je tam jistý quarterback, který vypadá, že mu vyhrávání celkem jde.“

Jistě měl na mysli zmíněného Mahomese, který usiluje už o čtvrtý mistrovský prsten.

„Vždycky je pěkné, když můžete hrát před úřadujícím prezidentem, který vede vaši zemi. Je cool, že mě viděl hrát fotbal a respektuje ho.“

S ohledem na Trumpovu účast se řešilo, jestli budou vybraní hráči pokračovat v klečení při hymně, prezident totiž toto gesto, které má upozornit na problémy v americké společnosti, opakovaně kritizoval. Ze stejného důvodu se v hledišti místo nápisů „ne rasismu“, objeví slogan „zvolte lásku“.

Je tedy jasné, že velká pozornost bude směřovat nejen k dění na hřišti, ale i věcem okolo. Ať už politickým, nebo showbyznysovým.

Ano, tradiční součástí Super Bowlu je rovněž poločasová Halftime Show. Její hlavní hvězdou letos bude americký rapper Kendrick Lamar, spekuluje se i o vystoupení Swift, která právě s Lamarem nazpívala hit Bad Blood.

Asi nejznámější zpěvačka současnosti by měla partnera Kelce podporovat přímo z hlediště, sledovala i jeho loňský triumf v Las Vegas, kam přiletěla ze svého koncertu v Tokiu.

Travis Kelce z Kansas City Chiefs hovoří na tiskové konferenci před Super Bowlem.

Elitní hráč Chiefs před finále zdůraznil, že ho její pracovní morálka inspiruje. „Snad se její energii vyrovnám.“

Jelikož je mu 35 let, objevily se zvěsti, že pokud by s Kansas City získal další titul, ukončí kariéru. Před utkáním nicméně zdůraznil, že by se americkému fotbalu chtěl aktivně věnovat i nadále.

Tak který z minipříběhů letošního Super Bowlu se ukáže jako vítězný?