Kdy a kde se Super Bowl 2026 koná?
- Super Bowl LX se odehraje v noci na pondělí 9. února na Levi’s Stadium v Santa Klaře, v Kalifornii (USA).
- Výkop Super Bowlu 2026 je naplánován na 18:30 místního času, což odpovídá 00:30 SEČ v Česku.
- Levi’s Stadium hostil Super Bowl již v roce 2016.
Kdo si zahraje Super Bowl 2026?
V letošním finále se utkají:
- Seattle Seahawks – vítěz NFC (National Football Conference), tým s bohatou historií a ambicemi na zisk druhého titulu. Naposledy vyhrál Super Bowl v roce 2014.
- New England Patriots – vítězové AFC (American Football Conference), míří za svým sedmým triumfem ve finále. Pokud uspějí stanou se nejúspěšnějším týmem ligové historie.
|
New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle
Halftime Show – hudební vrchol večera
Halftime Show Super Bowlu je vždy kulturním fenoménem a rok 2026 nebude výjimkou:
- Hlavní hvězdou bude Bad Bunny – portorický zpěvák a hudebník.
- Pro Bad Bunnyho jde o zásadní milník: poprvé v historii povede poločasovou show Super Bowlu sólový interpret z Latinské Ameriky, který zpívá převážně španělsky.
- Halftime Show je vysílána globálně a patří k nejsledovanějším hudebním momentům roku. V televizní sledovanosti často překonává samotný sportovní zápas.
Program při zahájení — kdo zazpívá?
Předzápasový program Super Bowlu odstartuje speciální vystoupení kapely Green Day, následovat bude „America the Beautiful“ v podání Brandi Carlile, „Lift Every Voice and Sing“ zazpívá Coco Jones a celý ceremoniál tradičně uzavře americká hymna v podání Charlieho Putha.
|
Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců
- Green Day — otevře ceremoniál speciálním vystoupením jako součást oslavy MVP legend Super Bowlu
- Brandi Carlile — zazpívá píseň America the Beautiful
- Coco Jones — zazpívá píseň Lift Every Voice and Sing
- Charlie Puth — zazpívá americkou národní hymnu
Stručné vizitky finalistů
Seattle Seahawks
- Seattle hraje tradičně fyzický a dynamický fotbal. Opírá se o atletickou obranu, agresivní tlak na quarterbacka a v útoku o rychlé tempo.
- Seahawks jsou nebezpeční hlavně tím, že dokážou rychle zlomit zápas jednou velkou akcí a trestat chyby soupeře.
New England Patriots
- New England je systematický a disciplinovaný tým. Patriots staví na detailní přípravě, taktice a přizpůsobení stylu soupeři.
- Jejich silnou stránkou je kontrola hry, minimum chyb a schopnost zvládat klíčové momenty velkých zápasů.
Hlavní osobnosti týmů
- Seahawks: Sam Darnold (QB), Jaxon Smith‑Njigba (WR), Devon Witherspoon (CB), Kenneth Walker III a Zach Charbonnet (RB).
- Patriots: Drake Maye (QB), Stefon Diggs (WR), TreVeyon Henderson (RB), Milton Williams (DT), Christian Gonzalez & Carlton Davis III (CB).
Zkratky: QB – Quarterback, WR – Wide Receiver, RB – Running Back, CB – Cornerback, DT – Defensive Tackle.
Kde sledovat Super Bowl 2026?
Přímý přenos Super Bowlu 2026 můžete sledovat na Nova Sport 1. Tento kanál má vysílací práva v České republice i během sezóny NFL a bude přenášet i studia před a po zápase.
- Nova Sport 1 najdeš u většiny českých televizních operátorů (např. Oneplay, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Skylink).
Vítězové Super Bowlu
|Ročník
|Vítěz
|Poražený finalista
|Výsledek
|2025
|Philadelphia Eagles
|Kansas City Chiefs
|40:22
|2024
|Kansas City Chiefs
|San Francisco 49ers
|25:22 po prodloužení
|2023
|Kansas City Chiefs
|Philadephia Eagles
|38:25
|2022
|Los Angeles Rams
|Cincinnati Bengals
|32:20
|2021
|Tampa Bay Buccaneers
|Kansas City Chiefs
|31:9
|2020
|Kansas City Chiefs
|San Francisco 49ers
|31:20
|2019
|New England Patriots
|Los Angeles Rams
|13:3
|2018
|Philadelphia Eagles
|New England Patriots
|41:33
|2017
|New England Patriots
|Atlanta Falcons
|34:28
|2016
|Denver Broncos
|Carolina Panthers
|24:10
|2015
|New England Patriots
|Seattle Seahawks
|28:24