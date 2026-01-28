Super Bowl 2026: program, soupeři, Halftime Show, kdo vystoupí?

  13:11
Národní liga amerického fotbalu má před sebou už jen úplný vrchol. Finále NFL je nejen sportovním svátkem, ale i velkým divadlem. Sledují ho miliony diváků po celém světě a uvidí i tradiční poločasovou show, včetně vystoupení populárních hudebních hvězd. Finálové klání obstarají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat najdete v našem textu.
Fotogalerie3

Christian Gonzalez z New England Patriots během utkání s Denver Broncos. | foto: Ron Chenoy/Imagn ImagesReuters

Kdy a kde se Super Bowl 2026 koná?

    • Super Bowl LX se odehraje v noci na pondělí 9. února na Levi’s Stadium v Santa Klaře, v Kalifornii (USA).
    • Výkop Super Bowlu 2026 je naplánován na 18:30 místního času, což odpovídá 00:30 SEČ v Česku.
    • Levi’s Stadium hostil Super Bowl již v roce 2016.

Kdo si zahraje Super Bowl 2026?

V letošním finále se utkají:

  • Seattle Seahawks – vítěz NFC (National Football Conference), tým s bohatou historií a ambicemi na zisk druhého titulu. Naposledy vyhrál Super Bowl v roce 2014.
  • New England Patriots – vítězové AFC (American Football Conference), míří za svým sedmým triumfem ve finále. Pokud uspějí stanou se nejúspěšnějším týmem ligové historie.

New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Halftime Show – hudební vrchol večera

Halftime Show Super Bowlu je vždy kulturním fenoménem a rok 2026 nebude výjimkou:

  • Hlavní hvězdou bude Bad Bunny – portorický zpěvák a hudebník.

Bad Bunny na Met Gala (New York, 1. května 2023)

  • Pro Bad Bunnyho jde o zásadní milník: poprvé v historii povede poločasovou show Super Bowlu sólový interpret z Latinské Ameriky, který zpívá převážně španělsky.
  • Halftime Show je vysílána globálně a patří k nejsledovanějším hudebním momentům roku. V televizní sledovanosti často překonává samotný sportovní zápas.

Program při zahájení — kdo zazpívá?

Předzápasový program Super Bowlu odstartuje speciální vystoupení kapely Green Day, následovat bude „America the Beautiful“ v podání Brandi Carlile, „Lift Every Voice and Sing“ zazpívá Coco Jones a celý ceremoniál tradičně uzavře americká hymna v podání Charlieho Putha.

Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců
  • Green Day — otevře ceremoniál speciálním vystoupením jako součást oslavy MVP legend Super Bowlu
  • Brandi Carlile — zazpívá píseň America the Beautiful
  • Coco Jones — zazpívá píseň Lift Every Voice and Sing
  • Charlie Puth — zazpívá americkou národní hymnu

Stručné vizitky finalistů

Seattle Seahawks

  • Seattle hraje tradičně fyzický a dynamický fotbal. Opírá se o atletickou obranu, agresivní tlak na quarterbacka a v útoku o rychlé tempo.
  • Seahawks jsou nebezpeční hlavně tím, že dokážou rychle zlomit zápas jednou velkou akcí a trestat chyby soupeře.

Sam Darnold. Quarterback a klíčový hráč Seahawks v útoku.

New England Patriots

  • New England je systematický a disciplinovaný tým. Patriots staví na detailní přípravě, taktice a přizpůsobení stylu soupeři.
  • Jejich silnou stránkou je kontrola hry, minimum chyb a schopnost zvládat klíčové momenty velkých zápasů.

Hlavní osobnosti týmů

  • Seahawks: Sam Darnold (QB), Jaxon Smith‑Njigba (WR), Devon Witherspoon (CB), Kenneth Walker III a Zach Charbonnet (RB).
  • Patriots: Drake Maye (QB), Stefon Diggs (WR), TreVeyon Henderson (RB), Milton Williams (DT), Christian Gonzalez & Carlton Davis III (CB).

Zkratky: QB – Quarterback, WR – Wide Receiver, RB – Running Back, CB – Cornerback, DT – Defensive Tackle.

Kde sledovat Super Bowl 2026?

Přímý přenos Super Bowlu 2026 můžete sledovat na Nova Sport 1. Tento kanál má vysílací práva v České republice i během sezóny NFL a bude přenášet i studia před a po zápase.

  • Nova Sport 1 najdeš u většiny českých televizních operátorů (např. Oneplay, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Skylink).

Vítězové Super Bowlu

RočníkVítězPoražený finalistaVýsledek
2025Philadelphia EaglesKansas City Chiefs40:22
2024Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers25:22 po prodloužení
2023Kansas City ChiefsPhiladephia Eagles38:25
2022Los Angeles RamsCincinnati Bengals32:20
2021Tampa Bay BuccaneersKansas City Chiefs31:9
2020Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers31:20
2019New England PatriotsLos Angeles Rams13:3
2018Philadelphia EaglesNew England Patriots41:33
2017New England PatriotsAtlanta Falcons34:28
2016Denver BroncosCarolina Panthers24:10
2015New England PatriotsSeattle Seahawks28:24
Výsledky

Super Bowl 2026: program, soupeři, Halftime Show, kdo vystoupí?

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

28. ledna 2026  11:56

Při cestě na fotbal do Lyonu tragicky zahynulo sedm fanoušků řeckého týmu

Sedm fanoušků klubu PAOK Soluň zahynulo v Rumunsku při dopravní nehodě. Jejich...

Řecko se vzpamatovává z fotbalové tragédie. Při úterní cestě fanoušků klubu PAOK Soluň do Francie k zápasu Evropské ligy se jejich minibus v Rumunsku střetl s protijedoucím kamionem. Sedm lidí nehodu...

28. ledna 2026  11:40

