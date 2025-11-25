V osmnácti uprchl před ruskou invazí. Teď mladý zápasník přepsal historii sumó

Vpád ruské armády na Ukrajinu mu změnil život. V osmnácti letech Danilo Javhusyšin prchnul za japonským známým, který ho v zemi zaslíbené jeho milovanému sumó přizval do domu své rodiny. Ukrajinský mladík se postupně učil řeč, zvyklosti, a především zdokonaloval dovednosti v tradičním sportu, ve kterém o víkendu ve finále prestižního turnaje porazil Hóšórjúa, jednoho ze dvou nejlepších bojovníků na světě.
Jeden ze šesti nejvyšších turnajů, zvaných honbašo, ovládl Javhusyšin jako první Ukrajinec. I když s tímto jménem si ho ve sportu, přísně založeném na tradicích a zvyklostech, spojí málokdo.

Pro svět sumó je dnes jedenadvacetiletý bojovník známý pod zápasnickým přízviskem Aonišiki, které v japonštině znamená modrá a pochopitelně odkazuje na jeho rodnou zemi.

„Je to pocit, který nelze vyjádřit slovy,“ komentoval Aonišiki ve Fukuoce své velké vítězství pro japonský server NHK.

Aonišiki vítězí nad Hóšórjúem:

„Nechal jsem tělo dělat svou práci a využíval vlastní sílu. Poctivě jsem plnil to, co mi řekl můj mistr,“ prohlásil Aonišiki, kterého sumó v sedmi letech odlákalo od juda. Talent mladík prokázal mimo jiné v patnácti, když skončil třetí na juniorském šampionátu v Japonsku.

A právě tam se mu podařila ještě jedna, z pohledu budoucnosti snad ještě důležitější věc. Spřátelil se totiž se zápasníkem Aratou Jamanakou. Mužem, který o tři roky později Aonišikimu, jehož rodina před Ruskem uprchla do Německa, poskytl azyl u své rodiny a otevřel mu dveře k úspěchům.

Tím nedělním Ukrajinec mimo jiné vyprovokoval i mimořádné zasedání Japonské asociace sumó, která by ve středu měla na základě doporučení Komise rozhodčích potvrdit povýšení Aonišikiho do ozeki, druhé nejvyšší úrovně hierarchie bojovníků sumó (dosud byl ve třetí).

Posunem se zařadí mezi čtveřici nejvýše postavených profesionálních zápasníků. Těch je v Japonsku více než šest set.

Výš už je pak pouze tzv. jokozuna. Nejvyšší a nejprestižnější úrovně dosáhlo za více než čtyři sta let pouze 75 zápasníků.

Zázračný vzestup

Pokud autority ve středu zpečetí očekávaný Aonišikiho postup do ozeki, povede se to Ukrajinci zdaleka nejrychleji v historii. Dosud měl v tomto směru prvenství jiný Evropan, bulharský zápasník Kotóšu, který potřeboval 19 turnajů, Aonišiki přitom zatím zápasil pouze na čtrnácti turnajích „velké šestky“.

Momentálně jsou v sumó jokozunové dva – Japonec Ónosato a také mongolský zápasník Hóšórjú, ukrajincův finálový soupeř.

Očekávaný posun do ozeki Aonišiki vítá, i když doufá, že finálová meta to nebude: „Je tu ještě jedna úroveň, na kterou chci mířit,“ svěřil se cílevědomě 140kilový „střízlík“, který ve svůj prospěch využívá mimo jiné i nižší váhu oproti většině jeho soupeřů.

Jako třeba ve vítězném finále, v němž se Aonišiki agilně dostal za soupeře, zatlačil mu na koleno, dostal ho k zemi a získal svůj první Císařský pohár, udělovaný za triumf v některém ze šesti největších turnajů roku.

Aonišiki poprvé v kariéře vyhrál Císařský pohár.

V jednadvaceti letech a osmi měsících se Aonišiki stal čtvrtým nejmladším zápasníkem v historii, jemuž se to povedlo, a Ukrajina šestou zemí mimo Japonsko, která má svého šampiona (další jsou Spojené státy, Mongolsko, Bulharsko, Estonsko a Gruzie).

Od Ukrajince se očekává, že s historickými zápisy rozhodně nekončí. Stane se snad v budoucnu i prvním Evropanem, který dosáhne na metu nejvyšší a který se bude před jménem pyšnit titulem jokozuna?

Témata: Sumó, historie, invaze
