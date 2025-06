Gianni Infantino, prezident FIFA a duchovní otec zbrusu nového světového šampionátu klubů, sliboval galaktické souboje nejlepších z nejlepších. Ale věděli jste, že na turnaj do Spojených států, který...

Za poslední rok si dosyta vychutnala plody svého basketbalového snu. Valentýna Kadlecová se vzdálila od milovaných Krušných hor a v Indianě poznávala, jaké nástrahy nabízí výprava do fascinujícího...

Doma v Újezdě u Brna si původně mysleli, že by pomáhal rodinné firmě. Filovi si totiž otevřeli obchod přímo na náměstí: domácí potřeby, železářství. Kromě neděle otevřeno od osmi do pěti. Mladší syn...

Španělští fotbalisté v úvodním utkání mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku nakonec potvrdili roli největšího favorita a porazili domácí tým 3:2. Vítězný gól vstřelili až v 90. minutě....

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. O úspěch budou bojovat i mladí čeští...